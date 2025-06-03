Високий рівень небезпеки: Молдова радить своїм громадянам не їздити до Росії

Міністерство закордонних справ Молдови офіційно звернулося до своїх громадян, настійно рекомендуючи утриматися від поїздок до Росії.

Це попередження пов’язане з погіршенням безпекової ситуації в регіоні та зафіксованими випадками примусових заходів російської влади проти іноземних громадян.

Чому подорожі до РФ стали небезпечними?

Молдовське зовнішньополітичне відомство перераховує низку ризиків, з якими можуть зіткнутися молдовські громадяни в Росії:

Затримання: можливі затримання під час перетину кордону або облав на території РФ.

можливі затримання під час перетину кордону або облав на території РФ. Свавілля: непередбачуване та довільне застосування російського законодавства.

непередбачуване та довільне застосування російського законодавства. Утримання: ризик переведення до слідчих ізоляторів, зокрема до Багатофункціонального центру з міграції.

ризик переведення до слідчих ізоляторів, зокрема до Багатофункціонального центру з міграції. Безпідставні звинувачення: можливість отримання адміністративних санкцій або кримінальних звинувачень без переконливих доказів.

можливість отримання адміністративних санкцій або кримінальних звинувачень без переконливих доказів. Переслідування: загроза переслідування або неправомірного затримання з боку російських правоохоронних органів.

Що робити у разі надзвичайної ситуації?

Громадянам Молдови, які вже перебувають у Росії та потрапили в скрутне становище, МЗС радить негайно звертатися на екстрену гарячу лінію молдовського посольства в Москві.

Дзеркальні попередження між країнами

Це молдовське застереження прозвучало на тлі раніше висловлених побоювань.

У квітні МЗС Росії попереджало росіян про нібито “дискримінаційну політику” в Молдові.

У відповідь Кишинів підкреслив, що Молдова залишається безпечною та відкритою країною, а проблеми можуть виникнути лише в тих, до кого є питання у силових структур.

Раніше ми повідомляли, що в Молдові офіційно визнаватимуть українські дипломи, що спростить навчання та працевлаштування українців у країні.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.