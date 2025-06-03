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Високий рівень небезпеки: Молдова радить своїм громадянам не їздити до Росії

Марія Дзюба, редакторка сайту 03 Червня 2025, 14:00
Високий рівень небезпеки: Молдова радить своїм громадянам не їздити до Росії
Фото Getty Images

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