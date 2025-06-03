Високий рівень небезпеки: Молдова радить своїм громадянам не їздити до Росії

Фото Getty Images Міністерство закордонних справ Молдови офіційно звернулося до своїх громадян, настійно рекомендуючи утриматися від поїздок до Росії. Це попередження пов’язане з погіршенням безпекової ситуації в регіоні та зафіксованими випадками примусових заходів російської влади проти іноземних громадян. Чому подорожі до РФ стали небезпечними? Молдовське зовнішньополітичне відомство перераховує низку ризиків, з якими можуть зіткнутися молдовські громадяни в Росії: Затримання: можливі затримання під час перетину кордону або облав на території РФ. Свавілля: непередбачуване та довільне застосування російського законодавства. Утримання: ризик переведення до слідчих ізоляторів, зокрема до Багатофункціонального центру з міграції. Безпідставні звинувачення: можливість отримання адміністративних санкцій або кримінальних звинувачень без переконливих доказів. Переслідування: загроза переслідування або неправомірного затримання з боку російських правоохоронних органів. Читати на тему Молдова перекладає підручники, а у світі відкривають українські школи — що відбувається Читай, в яких країнах є українські школи та підручники українською мовою за місцевою освітньою програмою. Що робити у разі надзвичайної ситуації? Громадянам Молдови, які вже перебувають у Росії та потрапили в скрутне становище, МЗС радить негайно звертатися на екстрену гарячу лінію молдовського посольства в Москві. Дзеркальні попередження між країнами Це молдовське застереження прозвучало на тлі раніше висловлених побоювань. У квітні МЗС Росії попереджало росіян про нібито “дискримінаційну політику” в Молдові. У відповідь Кишинів підкреслив, що Молдова залишається безпечною та відкритою країною, а проблеми можуть виникнути лише в тих, до кого є питання у силових структур. Раніше ми повідомляли, що в Молдові офіційно визнаватимуть українські дипломи, що спростить навчання та працевлаштування українців у країні. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Молдова, Росія Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter