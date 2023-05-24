ПЦУ приняла решение о переходе на новый календарь. Когда будем праздновать Рождество и Пасху?

Сегодня, 24 мая, Православная церковь Украины утвердила переход на новый календарь. Об этом сообщает BBC. Какие праздники сменят дату и что значит переход на новый церковный календарь — читай подробно в нашем материале.

ПЦУ утвердила переход на новый календарь: что изменится

— Раньше говорили польские (католические) и украинские (православные) праздники, а сегодня говорят — украинские и московские праздники. Новый календарь будет украинским, а те, кто останутся на старом — немножко на московском, — сказал митрополит Винницкий Симеон в начале архиерейского собора ПЦУ в Киеве.

Сегодня Православная церковь Украины утвердила полный переход на новый календарь. Ранее это сделала Украинская греко-католическая церковь. С 1 сентября украинцы могут отмечать праздники по новому стилю.

Рождество будет 25 декабря, Покрова — 1 октября, Крещение — 6 января, день Святого Николая — 6 декабря.

Таким образом, Украина переходит на юлианский календарь и будет отмечать праздники вместе с Европой, а не Россией.

Пасху и Троицу будут праздновать, как и раньше. Ведь Пасха привязана не к календарю, а к весеннему полному месяцу. Различие очень велико, поэтому эти праздники оставят “по старинке”. В следующем году все христиане отмечают Пасху в один день.

Переход стал важным шагом, ведь после начала полномасштабной войны этот вопрос приобрел и политическую окраску. Большинство православных церквей живут именно по юлианскому календарю, по григорианскому — только Россия, Сербия, Грузия.

В 2019 году я говорил, что в течение пяти лет мы сможем перейти, когда будет готово общество. И это время пришло, общество готово, мы воплощаем реформу календаря, — сказал митрополит Епифаний.

Переход не принудительный, поэтому ожидается, что не все будут праздновать по юлианскому календарю. Религиовед Андрей Смирнов говорит, что свобода выбора позволит избежать церковных разделений и будет способствовать постепенной адаптации верующих к календарным изменениям.

Православная церковь Украины планирует обратиться к власти о переносе государственных праздников, которые были привязаны к религиозным, как Покрова и День защитников и защитниц Украины.

Если удастся уладить разногласия между календарями, все праздники Украина будут отмечать вместе с западным миром.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники ждут нас в июне 2023.

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