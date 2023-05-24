ПЦУ схвалила рішення про перехід на новий календар. Коли святкуватимемо Різдво та Великдень?

Сьогодні, 24 травня, Православна церква України затвердила перехід на новий календар. Про це повідомляє BBC. Які свята змінять дату та що означає перехід на новий церковний календар — читай детально в нашому матеріалі.

Перехід на новий календар: що зміниться

— Раніше казали польські (католицькі) і українські (православні) свята, а сьогодні кажуть — українські і московські свята. Новий календар буде українським, а ті, хто залишаються на старому — трішечки на московському, — сказав митрополит Вінницький Симеон на початку архиєрейського собору ПЦУ в Києві.

Сьогодні Православна церква України затвердила повний перехід на новий календар. Раніше це зробила Українська греко-католицька церква. З 1 вересня українці можуть відзначати свята за новим стилем.

Різдво буде 25 грудня, Покрова — 1 жовтня, Водохреще — 6 січня, день Святого Миколая — 6 грудня.

Тож таким чином Україна переходить на Юліанський календар і святкуватиме разом з Європою, а не Росією.

Великдень та Трійцю відзначатимуть як і раніше. Адже Великдень прив’язаний не до календаря, а до весняного повного місяця. Розходження дуже велике, тому ці свята залишать “по-старому”. Наступного року всі християни відзначатимуть Великдень в один день.

Перехід став важливим кроком, адже після початку повномасштабної війни це питання набуло і політичного забарвлення. Більшість православних церков живуть саме за Юліанським календарем, за Григоріанським живуть Росія, Сербія, Грузія.

У 2019 році я казав, що протягом п’яти років ми зможемо перейти, коли буде готове суспільство. І цей час настав, суспільство готове, ми втілюємо реформу календаря, — сказав митрополит Епіфаній.

Перехід не є примусовим, тому очікується, що не всі святкуватимуть за Юліанським календарем. Релігієзнавець Андрій Смирнов каже, що свобода вибору дозволить уникнути церковних розділень і сприятиме поступовій адаптації вірян до календарних змін.

Православна церква України планує звернутися до влади про перенесення державних свят, які були прив’язані до релігійних, як-от Покрова та день захисників і захисниць України.

Якщо вдасться залагодити розбіжності між календарями, всі свята Україна відзначатиме разом із західним світом.

Раніше ми розповідали, які церковні свята чекають на нас у червні 2023.

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