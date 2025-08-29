Кто заряжает, а кто разряжает страну: активисты запустили инструмент контроля за работой Рады

В годовщину работы Верховной Рады девятого созыва общественные активисты презентовали новый онлайн-инструмент, позволяющий избирателям и журналистам контролировать работу парламентариев.

Проект Перезарядить страну от ГО Голка и Центра развития инноваций создан для того наглядно продемонстрировать, кто из народных избранников действительно работает в интересах государства, а кто наоборот.

Проект Перезарядить страну: как это работает

По словам главы Центра развития инноваций, Екатерины Иванченко, идея создать такой инструмент возникла после того, как Верховная Рада продемонстрировала свою зависимость от Офиса Президента во время скандального голосования за ликвидацию независимости антикоррупционных органов.

Нам остро необходимо показать знаковые голосования парламента и роль в них абсолютно каждого депутата, – объяснила Иванченко.

Инструмент содержит анализ почти 30 ключевых законодательных инициатив, касающихся национальной безопасности, борьбы с коррупцией, защиты окружающей среды и свободы слова.

Список законов будет постоянно пополняться.

Главной особенностью является скорость: уже через 30 минут после публикации результатов поименного голосования на сайте Верховной Рады, инициатива “Перезарядить страну” формирует графику, которая показывает, как голосовали депутаты в разрезе фракций и групп.

Это делает информацию доступной и наглядной, что облегчает работу СМИ.

Батарейка для депутата

Глава ГО Голка Ирина Федорив подчеркнула, что цель проекта не только критиковать, но и отмечать тех, кто отстаивает демократические ценности.

Она назвала депутатов, которые, несмотря на давление, голосовали против вредных инициатив, например Анну Бондарь, Дмитрия Гурина, Романа Грищука и Анастасию Радину.

Для наглядности разработчики создали символический образ батарейки для каждого парламентария, который сразу отображает, кто заряжает, а кто разряжает страну.

Проект финансируется за счет донатов от украинских граждан, что делает его независимым от внешних влияний и подчеркивает идею общественного контроля.

В следующем году подобный инструмент планируется запустить для Киевради.

Инструмент также позволяет региональным медиа и избирателям отслеживать голосование депутатов-мажоритарщиков, что имеет особое значение для жителей разных областей.

Это позволит контролировать своих представителей и привлекать их к ответственности.

Ранее мы рассказывали, о том, что Верховная Рада Украины приняла закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

