Хто заряджає, а хто розряджає країну: активісти запустили інструмент контролю за роботою Ради

У річницю роботи Верховної Ради дев’ятого скликання громадські активісти презентували новий онлайн-інструмент, який дає змогу виборцям та журналістам контролювати роботу парламентарів.

Проект Перезарядити країну від громадської ініціативи Голка та Центру розвитку інновацій покликаний показати, хто з народних обранців справді працює в інтересах держави, а хто — навпаки.

Проект Перезарядити країну: як це працює

За словами голови Центру розвитку інновацій, Катерини Іванченко, ідея створити такий інструмент виникла після того, як Верховна Рада продемонструвала свою залежність від Офісу Президента під час скандального голосування за ліквідацію незалежності антикорупційних органів.

Нам гостро необхідно показати знакові голосування парламенту і роль в них абсолютно кожного депутата, — пояснила Іванченко.

Інструмент містить аналіз майже 30 ключових законодавчих ініціатив, що стосуються національної безпеки, боротьби з корупцією, захисту довкілля та свободи слова.

Перелік законів буде постійно поповнюватися.

Головною особливістю є швидкість: вже через 30 хвилин після публікації результатів поіменного голосування на сайті Верховної Ради, Перезарядити країну формує графіку, яка показує, як голосували депутати в розрізі фракцій та груп.

Це робить інформацію доступною та наочною, що полегшує роботу медіа.

Батарейка для депутата

Голова Голки Ірина Федорів підкреслила, що проект має на меті не лише критикувати, але й відзначати тих, хто відстоює демократичні цінності.

Вона згадала депутатів, які, попри тиск, голосували проти шкідливих ініціатив, наприклад, Ганну Бондар, Дмитра Гуріна, Романа Грищука та Анастасію Радіну.

Для наочності розробники створили символічний образ батарейки для кожного парламентаря, який одразу показує, хто заряджає, а хто розряджає країну.

Проект фінансується коштом донатів від українських громадян, що робить його незалежним від зовнішніх впливів і підкреслює ідею громадського контролю.

Наступного року подібний інструмент планують запустити для Київради.

Інструмент також дозволяє регіональним медіа та виборцям відстежувати голосування депутатів-мажоритарників, що має особливе значення для жителів різних областей.

Це дає можливість контролювати своїх представників і притягувати їх до відповідальності.

Раніше ми розповідали про те, що Верховна Рада України ухвалила закон, який відновлює незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

