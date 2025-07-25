Для тебе Новини

Чому антикорупційний закон не обговорили до підписання — відповідь Зеленського

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 25 Липня 2025, 10:30
Чому антикорупційний закон не обговорили до підписання — відповідь Зеленського
Фото Сайт президента України

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь