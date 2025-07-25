Чому антикорупційний закон не обговорили до підписання — відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський напередодні повідомив, що у Верховній Раді представлять новий законопроект, який базується на основних принципах незалежності антикорупційних органів.

Зазначається, що документ також захищатиме відомства від російського впливу, передусім через випадки, які відбулися з деякими представниками НАБУ.

Пропонується ввести детектор брехні раз на два роки для всіх співробітників антикорупційних та правоохоронних органів. Сюди також відносять працівників Нацполіції й ДБР, які мають родичів із Росії. Деталями нового законопроекту Зеленський поділився під час спілкування з журналістами.

Зеленський про новий законопроект щодо незалежності НАБУ і САП

Президент заявив, що новий законопроект пропонує скасувати норму про підпорядкування НАБУ і САП генеральному прокурору. Тож антикорупційні органи знов стануть незалежними.

— Бізнес дуже хотів, щоб були обшуки тільки через судову систему. Це норма про невідкладні обшуки. Як ідея — хороша. Але ця норма зупинила всю правоохоронну систему — не тільки НАБУ, САП, це стосувалося всіх органів. Це прибрали, — сказав Зеленський.

Ми всі повинні чути людей. Я думаю, що це найголовніше. Тому що головний виклик — це війна. І найголовніше в цій війні — це єдність нашої держави. І дуже важливо не втратити єдність. Чути людей, мати діалог тощо.

Він підкреслив, що Україні потрібні незалежні антикорупційні органи. Але водночас вони мають відповідати запиту суспільства на справедливість, діяти ефективно і контролювати, що відбувається у самій структурі.

— Якщо через деякі зміни, які були визначені законодавцями, є ризик втратити незалежність антикорупційних органів, то треба цих ризиків позбавитися.

Він назвав фейком повідомлення медіа про розмову з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні. Щодо мітингів після ухвалення закону №12414, Зеленський заявив, що поважає думку суспільства.

— Я вважаю, що це абсолютно нормально — реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається. Нормально. Люди мають право на те, щоб сказати, що вони думають. Люди сказали — все повинно бути за законом. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули, відреагували. Люди попросили змін. Ми відреагували.

Щодо нового законопроекту, то його вже зареєстрували у Верховній Раді. На переконання президента, за нього проголосують. Нагадаємо, що нещодавно депутати пішли на канікули тривалістю 40 днів. Чи повернуться вони позачергово до зали засідань, аби ухвалити документ, нині невідомо.

Чому не обговорили закон №12414 до підписання та як відреагували у ЄС

Зеленський погодився, що треба було проговорити питання, перш ніж підписати законопроект.

— Завжди треба комунікувати. Я зосереджений на питання війни, тому що зараз в Україні питання номер один — це питання війни. Найголовніша проблема — війна. Головний ворог — Росія.

Вам не подобається, що я часто кажу слово “війна”? Вона є просто. І це найбільший виклик. Важлива справедливість. В цьому випадку треба зробити справедливі кроки.

Президент додав, що Україна перебуває в одній інфраструктурі з Європою та хоче бути частиною Європи.

— Ніхто не хоче нічим ризикувати. Що стосується НАБУ і САП, то я їм сказав, що я знайду вихід. Я запропоную своє бачення, базуючись на тому, що потрібно антикорупціонерам, і чого хоче суспільство.

Нагадаємо, що Зеленський підписав скандальний законопроект №12414 вночі 22 липня.

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