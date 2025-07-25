Почему антикоррупционный закон не обсудили до подписания — ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что в Верховной Раде будет представлен новый законопроект, который базируется на основных принципах независимости антикоррупционных органов.

Отмечается, что документ также будет защищать ведомства от российского влияния, прежде всего из-за случаев, которые произошли с некоторыми представителями НАБУ.

Предлагается ввести детектор лжи раз в два года для всех сотрудников антикоррупционных и правоохранительных органов. Сюда также относят работников Нацполиции и ДБР, имеющих родственников из России. Деталями нового законопроекта Зеленский поделился во время общения с журналистами.

Зеленский о новом законопроекте о независимости НАБУ и САП

Президент заявил, что новый законопроект предлагает упразднить норму о подчинении НАБУ и САП генеральному прокурору. Поэтому антикоррупционные органы снова станут независимыми.

— Бизнес очень хотел, чтобы были обыски только из-за судебной системы. Это норма о неотложных обысках. Как идея – хорошая. Но эта норма остановила всю правоохранительную систему — не только НАБУ, САП, это касалось всех органов. Это убрали, — сказал Зеленский.

Мы все должны слышать людей. Я думаю, что это самое главное. Потому что главный вызов – это война. И самое главное в этой войне — это единство нашего государства. И очень важно не утратить единство. Слышно людей, иметь диалог и т.д.

Он подчеркнул, что Украине нужны независимые антикоррупционные органы. Но при этом они должны отвечать запросу общества на справедливость, действовать эффективно и контролировать происходящее в самой структуре.

— Если из-за некоторых изменений, определенных законодателями, есть риск потерять независимость антикоррупционных органов, то надо этих рисков избавиться.

Он назвал фейком сообщение медиа о разговоре с Урсулой фон дер Ляен в последние дни. Относительно митингов после принятия закона №12414, Зеленский заявил, что уважает мнение общества.

— Я считаю, что это абсолютно нормально реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится. Нормально. Люди имеют право на то, чтобы сказать, что они думают. Люди сказали — все должно быть по закону. Для меня было очень важно, чтобы мы правильно услышали, отреагировали. Люди попросили перемен. Мы отреагировали.

Относительно нового законопроекта, то его уже зарегистрировали в Верховной Раде. По убеждению президента, за него проголосуют. Напомним, что недавно депутаты ушли на каникулы продолжительностью 40 дней. Вернутся ли они вне очереди в зал заседаний, чтобы принять документ, неизвестно.

Почему не обсудили закон №12414 до подписания и как отреагировали в ЕС

Зеленский согласился, что нужно было проговорить вопрос, прежде чем подписать законопроект.

— Всегда нужно общаться. Я сосредоточен на вопросе войны, потому что сейчас в Украине вопрос номер один — это вопрос войны. Самая главная проблема — война. Главный враг — Россия.

Вам не нравится, что я часто говорю слово “война”? Она просто. И это самый большой вызов. Важна справедливость. В этом случае нужно сделать справедливые шаги.

Президент добавил, что Украина находится в одной инфраструктуре с Европой и хочет быть частью Европы.

— Никто не хочет ничем рисковать. Что касается НАБУ и САП, то я им сказал, что найду выход. Я предложу свое видение, основываясь на том, что нужно антикоррупционерам, и чего хочет общество.

Напомним, что Зеленский подписал скандальный законопроект №12414 ночью 22 июля.

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