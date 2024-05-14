Почему горит свеча на телевидении 14 мая: вспоминаем украинцев-Праведников народов мира

Мы уже знаем: свеча в углу экрана телевизора — это всегда знак глубокой всенародной скорби и памяти, которая, как огонек, освещает прошлое и просит помнить и чтить его. Почему горит свеча на телеэкране сегодня, 14 мая — читай в нашем материале.

Горит свеча на телевизионном экране: кого вспоминаем 14 мая

Сегодня, 14 мая 2024 года, мы вспоминаем украинцев, которые, несмотря на большую опасность для собственной жизни, спасали от немецких нацистов евреев.

Это происходило во времена Второй мировой войны (1939-1945 гг.), когда гитлеровские войска оккупировали территорию Украины и массово уничтожали представителей народа, который так ненавидели.

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Именно в память о тех мужественных украинцах с большой душой сегодня горит свеча на телеэкране.

Жертвами Холокоста, по разным оценкам историков, в Европе стали около 6 миллионов евреев. Полтора миллиона из них были жестоко убиты нацистами на территории Украины.

И, если бы не помощь украинцев, которые прятали евреев от нацистов, часто выдавая их за членов собственных семей, эта цифра была бы еще больше.

Только в Бабьем Яру в Киеве гитлеровцы уничтожили более ста тысяч евреев.

Чтобы мы помнили уроки прошлого, Верховная Рада Украины постановила с 2021 года отмечать 14 мая как День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Горящая на экране телевизора свеча — знак всенародного уважения им.

По данным Института национальной памяти Украины, на 1 января 2020 года 2673 граждан Украины за спасение евреев от Холокоста удостоены государством Израиль звания Праведника народов мира.

Это звание присваивает Израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма “Яд Вашем”. Его дают людям в пятидесяти странах мира. Украина по количеству отмеченных званием занимает четвертое место после Польши, Нидерландов и Франции.

14 мая — это также день, когда в 1948 году было провозглашено о создании Израиля как независимого еврейского государства. Но из-за того, что в Израиле достаточно широко используют свой традиционный календарь, празднование годовщины этого события в разные годы приходится на разные даты по григорианскому календарю.

Мы же сегодня, 14 мая, вспоминаем о людях, чуткость и сила сочувствия которых оказалась сильнее жестокости врага.

Теперь ты знаешь, почему сегодня, 14 мая, на телеэкране горит свеча.

Раньше мы рассказывали тебе о Международном дне памяти жертв Холокоста.

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