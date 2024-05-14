Чому горить свічка на телебаченні 14 травня: вшановуємо українців-Праведників народів світу

Ми вже знаємо: свічка в кутку екрана телевізора — це завжди знак глибокої всенародної скорботи та пам’яті, яка, немов вогник, висвітлює минуле та просить згадувати й шанувати його. Чому горить свічка на телеекрані сьогодні, 14 травня — читай у нашому матеріалі.

Горить свічка на телевізійному екрані: кого згадуємо 14 травня

Сьогодні, 14 травня 2024 року, ми вшановуємо українців, які попри страшенну небезпеку власному життю рятували євреїв від німецьких нацистів.

Це відбувалося в часи Другої світової війни (1939-1945 рр.), коли гітлерівські війська окупували територію України, і масово знищували представників народу, який ненавиділи.

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Саме в пам’ять про тих мужніх українців з великою душею сьогодні горить свічка на телекрані.

Жертвами Голокосту, за різними оцінками істориків, у Європі стали близько 6 мільйонів євреїв. Півтора мільйона з них були жорстоко вбиті нацистами на території України.

І якби не допомога українців, які ховали євреїв від нацистів, часто видаючи їх за членів власних родин, ця цифра була б іще більшою.

Лише у Бабиному Яру в Києві гітлерівці знищили понад сто тисяч євреїв.

Аби ми пам’ятали та вивчали уроки минулого, Верховна Рада України постановила з 2021 року відзначати 14 травня як День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Свічка, яка горить на екрані телевізора — знак всенародної шани їм.

За даними Інституту національної пам’яті України, на 1 січня 2020 року 2 673 громадян України за порятунок євреїв від Голокосту ушановані державою Ізраїль званням Праведника народів світу.

Це звання надає Ізраїльській національний меморіал Катастрофи й Героїзму “Яд Вашем”. Його присвоюють людям в п’ятдесятьох країнах світу. І Україна за кількістю відзначених займає четверте місце після Польщі, Нідерландів та Франції.

14 травня — це також день, коли в 1948 році було проголошено про створення Ізраїлю як незалежної єврейської держави. Але через те, що в Ізраїлі доволі широко використовують свій традиційний календар, святкування річниць цієї події в різні роки припадає на різні дати за григоріанським календарем.

Ми ж сьогодні, 14 травня, згадуємо про людей, чуйність та сила співчуття яких виявилася сильнішою за жорстокість ворога.

Тепер ти знаєш, чому сьогодні,14 травня, на телекрані горить свічка.

Раніше ми розказували тобі про Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

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