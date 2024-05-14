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Чому горить свічка на телебаченні 14 травня: вшановуємо українців-Праведників народів світу

Ольга Петухова 14 Травня 2024, 14:15
чому горить свічка на телебаченні 14 травня
Фото: Pexels

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