Почему не работает ChatGPT в Украине: сбой 10 июня повлиял на миллионы пользователей

Во вторник, 10 июня, пользователи ChatGPT в разных уголках мира начали сообщать о серьезных затруднениях с доступом к сервису.

Кто-то вообще не мог войти в чат, кому-то чат-бот выводил сообщение: Что-то пошло не так, а у некоторых ответы шли с заметными задержками или совсем не загружались.

Почему в Украине и мире не работает ChatGPT – актуальная информация на данный момент.

Почему ChatGPT не работает в Украине

Первые признаки сбоя в работе ChatGPT появились около десяти утра по киевскому времени. Данные портала Downdetector свидетельствуют о том, что они были действительно массовыми и замечались во многих странах мира.

Хотя у некоторых пользователей сервис продолжал работать, правда с перебоями, а кто-то мог спокойно пользоваться платформой, но даже в таких случаях скорость ChatGPT была заметно ниже.

На официальной странице OpenAI, которая отслеживает онлайн, как работают сервисы, зафиксировали увеличение количества ошибок и торможение работы не только ChatGPT, но и Sora — системы для генерации видео по текстовым подсказкам.

Впоследствии ситуация с проблемами еще прогрессировала и компания обозначила статус ChatGPT как частичный сбой.

К 14:00 по киевскому времени проблема еще не была окончательно решена. OpenAI сообщила, что ее техническая команда активно ищет причины неполадок, однако когда именно работа сервиса будет полностью восстановлена ​​— до сих пор неизвестно.

Этот сбой вызвал волну оживленных обсуждений среди пользователей в соцсетях, ведь ChatGPT уже давно стал для многих привычным и помощником в работе, учебе или просто в быту.

Пока специалисты пытаются найти источник проблемы, а миллионы людей по всему миру ждут возобновления работы одного из самых известных AI-сервисов.

Узнай, как самый популярный ИИ-инструмент вредит планете – неожиданная информация о негативном влиянии ChatGPT.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.