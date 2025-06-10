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Почему не работает ChatGPT в Украине: сбой 10 июня повлиял на миллионы пользователей

Ольга Петухова, редактор сайта 10 июня 2025, 17:10
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Фото Pexels

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