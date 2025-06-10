Чому не працює ChatGPT в Україні: збій 10 червня вплинув на мільйони користувачів

У вівторок, 10 червня, користувачі ChatGPT у різних куточках світу почали повідомляти про серйозні труднощі з доступом до сервісу.

Хтось взагалі не міг увійти в чат, комусь чат-бот виводив повідомлення: Щось пішло не так, а у декого відповіді йшли з помітними затримками або зовсім не завантажувалися.

Чому в Україні та світі не працює ChatGPT — актуальна інформація на цей час.

Чому ChatGPT не працює в Україні

Перші ознаки збою в роботі ChatGPT з’явилися близько десятої ранку за київським часом. Дані порталу Downdetector свідчать про те, що вони були насправді масовими і помічалися у багатьох країнах світу.

Хоча в деяких користувачів сервіс продовжував працювати, щоправда, із перебоями, а хтось міг спокійно користуватися платформою — але навіть у таких випадках швидкість ChatGPT була помітно нижчою.

На офіційній сторінці OpenAI, що онлайн відстежує, як працюють сервіси, зафіксували збільшення кількості помилок і гальмування роботи не лише ChatGPT, а й Sora — системи для генерації відео за текстовими підказками.

Згодом ситуація з неполадками ще прогресувала і компанія позначила статус ChatGPT як частковий збій.

На момент 14:00 за київським часом проблема ще не була остаточно вирішена. OpenAI повідомила, що її технічна команда активно шукає причини неполадок, однак коли саме робота сервісу буде повністю відновлена — і досі невідомо.

Цей збій викликав хвилю жвавих обговорень серед користувачів у соцмережах, адже ChatGPT вже давно став для багатьох звичним помічником у роботі, навчанні чи просто у побуті.

Поки що фахівці намагаються знайти джерело проблеми, а мільйони людей по всьому світу чекають на відновлення роботи одного з найвідоміших AI-сервісів.

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