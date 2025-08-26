3000 предателей: сколько ценителей РФ уже получили приговоры

За время полномасштабной войны открыто почти 3000 уголовных производств по фактам государственной измены и коллаборационизма. Об этом сообщила советница главы Государственного бюро расследований по вопросам коммуникаций Татьяна Сапьян. Против кого открывают такие дела — читай в материале.

Почти 3000 дел открыто за коллаборационизм и государственную измену

На сайте Государственного бюро расследований есть более подробная статистика. ДБР расследует более 2730 дел с начала войны, касающихся преступлений против национальной безопасности:

1888 производств — государственная измена (ст. 111 УК Украины).

государственная измена (ст. 111 УК Украины). 663 производства — коллаборационизм (ст. 111-1 УК Украины).

коллаборационизм (ст. 111-1 УК Украины). 46 производств — пособничество государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.

В рамках открытых производств следователи собирают доказательства, допрашивают свидетелей и передают материалы в суд для привлечения виновных к ответственности.

По состоянию на начало августа 2025 года о подозрениях сообщено 1481 человеку. Еще более 500 человек объявлены в розыск.

Более 1300 человек проверяют на причастность к государственной измене и коллаборационизму. И более 1200 обвинительных актов направлено в суд.

Среди последних примеров результативной работы — реальные тюремные приговоры для перебежчиков, разоблачение коллаборантов, добровольно сотрудничавших с оккупационными властями.

В частности, ДБР сообщает о таких случаях:

Военного будут судить за наведение ракет на полигоны.

Дезертира, призвавшего к свержению конституционного строя, приговорили к 6 годам заключения.

Разоблачили и задержали коллаборанта, который охранял главное управление оккупационной полиции уже после освобождения Херсона.

14 лет в неволе проведет коллаборант, помогавший россиянам создавать “тюрьму” в Херсоне.

В Херсоне будут судить двух предателей, которые помогали россиянам создать военизированную охрану на железнодорожной станции.

Татьяна Сапьян также сообщила, что возбуждены уголовные дела и против действующих народных депутатов.

Мы говорим о судьях, правоохранителях, которые сотрудничали с врагом и помогали ему обживаться на временно оккупированных территориях, указывали, где находятся проукраински настроенные граждане или воины, участники АТО.

Некоторые коллаборанты и предатели получают по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Среди задержанных за государственную измену есть действующие народные депутаты, которые находятся в СИЗО.

Есть даже ряд действующих депутатов, которые в начале широкомасштабного вторжения уехали на захваченные врагом территории и пытались наладить с ним контакты, а затем даже вернулись на работу в Верховную Раду.

В ДБР фамилий не называют, но по делам за государственную измену фигурируют нардепы Александр Дубинский и Нестор Шуфрич.

По состоянию на 2025 год, Россия совершила в Украине более 150 тысяч преступлений. Мы делились, какие из них самые распространенные и жестокие.

