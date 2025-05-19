Безнаказанность — это топливо для зла: за время полномасштабной войны РФ совершила более 150 тыс. преступлений в Украине

Фото Facebook 17 мая гражданские украинцы из Сумской области ехали эвакуационным автобусом в направлении Сум. Все потому, что жить близко к границе с россиянами уже невозможно — росармейцы беспощадно убивают всех на территории рядом. Эти люди не доехали до пункта назначения. Пассажирский автобус в Сумской области стал мишенью для российского дрона. В результате погибли девять человек, еще семеро получили ранения. По информации Национальной полиции Украины, с 24 февраля 2022 года российская армия совершила более 150 тыс. военных преступлений на территории Украины. Детальнее об этом, читай дальше.Военные преступления россиян Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram отреагировал на российский террор и обстрел гражданского эвакуационного автобуса. — Без логики. Без всякого оправдания. Автобус просто ехал в направлении Сум. В этот же день я показал это фото на конференции Lennart Meri в Таллинне. Панель, на которой выступал, называлась: “Не исчезает ли международное право?”. И ответ был перед всеми — на фото. Международное гуманитарное право больше не защищает и не наказывает. Его игнорируют, над ним смеются, его топчут. И оно молчит, — отметил Лубинец. Ведь зло без наказания рождает еще большее зло. Лубинец обратил внимание, как мир не отреагировал должным образом на оккупацию Крыма в 2014 году. Но безнаказанность началась раньше — в Грузии, Чечне, Молдове. Во время каждой войны Россия использует пытки, издевательства, убийства, депортации и не несет за это ответственности. Читать по теме Невиданный террор! РФ ударила по эвакуационному автобусу в Сумской области — детали Читай в нашем материале о взрывах в Сумской области и оперативную информацию о ситуации в области после атаки 17 мая. Нацполиция Украины сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи начали 154 153 уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации и их пособниками. Из них, в частности: 137 828 — по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Военные преступления); 9340 — по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); 4430 — по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность); 324 — по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена) и другие. По словам Лубинца, сейчас известно о более чем 45 тыс. пострадавших гражданских. Россия убила не менее 625 украинских детей. Самому молодому — два дня. Он погиб при обстреле роддома в Запорожье. — Международное гуманитарное право сегодня бессильно. Оно есть — но не действует. Его нарушения не имеют последствий, а потому повторяются. Мир до сих пор отвечает на зло дипломатией и беспокойством. В то время как Россия — ракетами и дронами. Право, которое не наказывает, не защищает. Не выполняемое соглашение — это фикция. Мы видели это на примере Будапештского меморандума, — подчеркнул Лубинец. В прошлом месяце россияне избили антирекорд в количестве убитых гражданских украинцев. Свод ООН можешь прочесть по ссылке.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, российские военные, Россия, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter