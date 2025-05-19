Безнаказанность — это топливо для зла: за время полномасштабной войны РФ совершила более 150 тыс. преступлений в Украине

17 мая гражданские украинцы из Сумской области ехали эвакуационным автобусом в направлении Сум. Все потому, что жить близко к границе с россиянами уже невозможно — росармейцы беспощадно убивают всех на территории рядом.

Эти люди не доехали до пункта назначения. Пассажирский автобус в Сумской области стал мишенью для российского дрона. В результате погибли девять человек, еще семеро получили ранения.

По информации Национальной полиции Украины, с 24 февраля 2022 года российская армия совершила более 150 тыс. военных преступлений на территории Украины. Детальнее об этом, читай дальше.

Военные преступления россиян

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram отреагировал на российский террор и обстрел гражданского эвакуационного автобуса.

— Без логики. Без всякого оправдания. Автобус просто ехал в направлении Сум. В этот же день я показал это фото на конференции Lennart Meri в Таллинне. Панель, на которой выступал, называлась: “Не исчезает ли международное право?”.

И ответ был перед всеми — на фото. Международное гуманитарное право больше не защищает и не наказывает. Его игнорируют, над ним смеются, его топчут. И оно молчит, — отметил Лубинец.

Ведь зло без наказания рождает еще большее зло.

Лубинец обратил внимание, как мир не отреагировал должным образом на оккупацию Крыма в 2014 году. Но безнаказанность началась раньше — в Грузии, Чечне, Молдове.

Во время каждой войны Россия использует пытки, издевательства, убийства, депортации и не несет за это ответственности.

Нацполиция Украины сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи начали 154 153 уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации и их пособниками.

Из них, в частности:

137 828 — по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Военные преступления);

9340 — по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

4430 — по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность);

324 — по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена) и другие.

По словам Лубинца, сейчас известно о более чем 45 тыс. пострадавших гражданских. Россия убила не менее 625 украинских детей.

Самому молодому — два дня. Он погиб при обстреле роддома в Запорожье.

— Международное гуманитарное право сегодня бессильно. Оно есть — но не действует. Его нарушения не имеют последствий, а потому повторяются. Мир до сих пор отвечает на зло дипломатией и беспокойством. В то время как Россия — ракетами и дронами.

Право, которое не наказывает, не защищает. Не выполняемое соглашение — это фикция. Мы видели это на примере Будапештского меморандума, — подчеркнул Лубинец.

В прошлом месяце россияне избили антирекорд в количестве убитых гражданских украинцев. Свод ООН можешь прочесть по ссылке.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.