Война в Украине

Безнаказанность — это топливо для зла: за время полномасштабной войны РФ совершила более 150 тыс. преступлений в Украине

Виктория Мельник, журналист сайта 19 мая 2025, 13:00
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