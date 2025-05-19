Безкарність — це паливо для зла: за час повномасштабної війни Росія вчинила понад 150 тис. злочинів в Україні

17 травня цивільні українці з Сумської області їхали евакуаційним автобусом у напрямку Сум. Все тому, що жити близько до кордону з росіянами вже неможливо — росармійці нещадно вбивають жителів на територіях поруч.

Ці люди не доїхали до пункту призначення. Пасажирський автобус на Сумщині став мішенню для російського дрона. Внаслідок цього загинуло девʼять людей, ще семеро дістали поранення.

За інформацією Національної поліції України, з 24 лютого 2022 року російська армія вчинила понад 150 тис. воєнних злочинів на території України. Детальніше про це, читай далі.

Воєнні злочини росіян

Український омбудсмен Дмитро Лубінець у своєму Telegram відреагував на російський терор та обстріл цивільного евакуаційного автобуса.

— Без жодної логіки. Без жодного виправдання. Автобус просто їхав у напрямку Сум. Цього ж дня я показав це фото на конференції Lennart Meri в Таллінні. Панель, у якій виступав, мала назву: “Чи не зникає міжнародне право?”.

І відповідь була перед усіма — на фото. Міжнародне гуманітарне право більше не захищає і не карає. Його ігнорують, з нього глузують, його топчуть. І воно мовчить, — зазначив Лубінець.

Адже зло без покарання породжує ще більше зло.

Лубінець звернув увагу, як світ не відреагував належним чином на окупацію Криму у 2014 році. Але безкарність почалася раніше — у Грузії, Чечні, Молдові.

Під час кожної своєї війни Росія використовує тортури, знущання, вбивства, депортації й не несе за це відповідальності.

Нацполіція України повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі розпочали 154 153 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та їхніми посіпаками.

З них, зокрема:

137 828 — за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини);

9 340 — за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

4 430 — за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність);

324 — за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) та ін.

За словами Лубінця, нині відомо про понад 45 тис. постраждалих цивільних. Росія вбила щонайменше 625 українських дітей.

Наймолодшому — два дні. Він загинув під час обстрілу пологового будинку в Запоріжжі.

— Міжнародне гуманітарне право сьогодні безсиле. Воно є — але не діє. Його порушення не мають наслідків, а тому повторюються. Світ досі відповідає на зло дипломатією й занепокоєнням. У той час як Росія — ракетами й дронами.

Право, яке не карає, — не захищає. Угода, яку не виконують, — це фікція. Ми бачили це на прикладі Будапештського меморандуму, — наголосив Лубінець.

Минулого місяця росіяни побили антирекорд у кількості вбитих цивільних українців. Звід ООН можеш прочитати за посиланням.

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