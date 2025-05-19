Війна в Україні

Безкарність — це паливо для зла: за час повномасштабної війни Росія вчинила понад 150 тис. злочинів в Україні

Вікторія Мельник, журналістка сайту 19 Травня 2025, 13:00
воєнні злочини росіян
Фото Facebook
пенсія по інвалідності 2 група
Читати далі
Соціальна допомога особам з інвалідністю II групи: яка сума виплат передбачена у 2025 році
байден рак
Читати далі
Прогресує швидко і болісно…У Джо Байдена виявили важку форму раку

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь