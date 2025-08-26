3000 зрадників: скільки поціновувачів РФ вже отримали вироки

За час повномасштабної війни відкрито майже 3000 кримінальних проваджень за фактами державної зради та колабораціонізму. Про це повідомила радниця голови Державного бюро розслідувань з питань комунікацій Тетяна Сапьян. Проти кого відкривають такі провадження — читай у матеріалі.

Майже 3000 справ відкрито за колабораціонізм і державну зраду

На сайті Державного бюро розслідувань є детальніша статистика. Йдеться, що ДБР розслідує понад 2 730 справ з початку війни, що стосуються злочинів проти національної безпеки:

1888 проваджень — державна зрада (ст. 111 КК України).

663 провадження — колабораціонізм (ст. 111-1 КК України).

46 проваджень — пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

У межах відкритих проваджень слідчі збирають докази, допитують свідків і передають матеріали до суду для притягнення винних до відповідальності.

Станом на початок серпня 2025 року, про підозри повідомлені 1481 людина. Ще понад 500 людей оголошені у розшук.

Понад 1300 людей перевіряють на причетність до державної зради та колабораціонізму. І понад 1200 обвинувальних актів направлено до суду.

Серед останніх прикладів результативної роботи — реальні тюремні вироки для перебіжчиків, викриття колаборантів, які добровільно співпрацювали з окупаційною владою.

Зокрема ДБР повідомляє про такі випадки:

Військового судитимуть за наведення ракет на полігони.

Дезертира, який закликав до повалення конституційного ладу, засудили до 6 років ув’язнення.

Викрили та затримали колаборанта, який охороняв головне управління окупаційної поліції вже після звільнення Херсона.

14 років у неволі проведе колаборант, який допомагав росіянам створювати “тюрму” в Херсоні.

У Херсоні судитимуть двох зрадників, які допомагали росіянам створити воєнізовану охорону на залізничній станції.

Тетяна Сапьян також повідомила, що відкриті кримінальні справи і проти чинних народних депутатів.

Ми говоримо про суддів, правоохоронців, які співпрацювали з ворогом і допомагали йому обживатися на тимчасово окупованих територіях, вказували, де перебувають проукраїнськи налаштовані громадяни або воїни, які брали участь в АТО.

Деякі колаборанти та зрадники отримують по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Серед затриманих за державну зраду є чинні народні депутати, які перебувають у СІЗО.

Є навіть ряд чинних депутатів, які на початку широкомасштабного вторгнення поїхали на захоплені ворогом території й намагалися налагодити з ним контакти, а після того навіть повернулися на роботу до Верховної Ради.

У ДБР прізвищ не називають, проте у справах за державну зраду фігурують нардепи Олександр Дубінський і Нестор Шуфрич.

Станом на 2025 рік Росія скоїла в Україні понад 150 тисяч злочинів. Ми ділилися, які з них найпоширеніші та найжорстокіші.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!