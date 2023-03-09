Незаконно полученные социальные выплаты: почему украинцы должны вернуть Польше почти 2 млн злотых

За все время полномасштабной войны Польша приняла немало украинцев. Она предоставила нашим людям не только защиту, но и социальную помощь. В частности, возможности работать, учиться и получать медицинское лечение наравне со своими гражданами.

Польша поддерживала украинцев и денежными выплатами. Однако было условие: человек, который получает финансовую помощь от Польши, не может выезжать за пределы страны более чем на 30 дней.

Сейчас там заявили, что примерно 2 млн злотых было неправомерно выплачено украинцам Институтом социального страхования.

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Именно поэтому ZUS хочет вернуть помощь, которую выплатил беженцам после того, как они покинули Польшу. Об этом рассказали в польском издании Rzeczpospolita.

ZUS принимает последовательные решения относительно неправомерно полученных выплат и обязывает бенефициаров вернуть их, — рассказал представитель ZUS Павел Жебровский.

Чтобы иметь возможность определять, кто именно выехал более чем на 30 дней, в Польше приняли поправку к Закону о помощи гражданам Украины в связи с войной. Она уже вступила в силу 28 января 2023 года.

В ней говорится, что выплата денежной помощи подлежит прекращению, если получатель или ребенок, на которого назначено пособие, выезжает за пределы Польши.

Благодаря этому польский ZUS получил доступ к реестру пограничной службы. Вместе с ним и информацию о датах въезда и выезда граждан Украины с территории Польши.

Уже в течение месяца после утверждения поправки ZUS прекратил выплату помощи около 3200 гражданам Украины.

Однако представитель Павел Жебровский успокоил, что лица, которые вернутся в Польшу в течение 30 дней, считая от даты выезда, не потеряют легального пребывания в Польше. Выплаты же будут вскоре восстановлены.

Если социальные выплаты Польши можно потерять всего за 30 дней, то что касается украинских социальных выплат? Мы рассказали, будешь ли ты получать пенсию, если живешь за границей.

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