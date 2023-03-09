Незаконно отримані соціальні виплати: чому українці мають повернути Польщі майже 2 млн злотих

За весь час повномаштабної війни Польща прийняла чимало українців. Вона надала нашим людям не тільки захист, а й соціальну допомогу. Зокрема, можливості працювати, навчатися та отримувати медичне лікування на рівні зі своїми громадянами.

Польща підтримувала українців й грошовими виплатами. Однак була умова: людина, яка отримує фінансову допомогу від Польщі, не може виїжджати за межі країни більш ніж на 30 днів.

Наразі там заявили, що приблизно 2 млн злотих було неправомірно виплачено українцям Інститутом соціального страхування ZUS.

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Саме через це він хоче повернути допомогу, яку виплатив біженцям після того, як вони залишили Польщу. Про це розповіли у польському виданні Rzeczpospolita.

ZUS ухвалює послідовні рішення щодо неправомірно отриманих виплат і зобов’язує бенефіціарів повернути їх, — розповів речник ZUS Павел Жебровський.

Щоб мати можливість визначати, хто саме виїхав більш ніж на 30 днів, у Польщі затвердили поправку до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку з війною, яка набула чинності 28 січня 2023 року.

У ній йдеться, що виплата грошової допомоги підлягає припиненню, якщо одержувач або дитина, на яку призначено допомогу, виїжджає за межі Польщі.

Завдяки цьому польський ZUS отримав доступ до реєстру прикордонної служби. Разом з ним й інформацію про дати в’їзду та виїзду громадян України з території Польщі.

Уже протягом місяця після затвердження поправки ZUS припинив виплату допомоги близько 3200 громадянам України.

Однак речник Павел Жебровський заспокоїв, що особи, які повернуться до Польщі протягом 30 днів, рахуючи від дати виїзду, не втратять легального перебування в Польщі. Виплати ж будуть невдовзі відновлені.

Якщо соціальні виплати Польщі можна втратити всього за 30 днів, то що стосується українських соціальних виплат? Ми розповіли чи будеш ти отримувати пенсію, якщо живеш за кордоном.

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