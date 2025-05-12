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Поляки заблокируют пункт Ягодин-Дорогуск — все из-за “наплыва перевозчиков из Украины”

Ирина Танасийчук, журналист сайта 12 мая 2025, 12:30
Поляки заблокируют пункт Ягодин-Дорогуск — все из-за “наплыва перевозчиков из Украины”
Фото Pixabay
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Поляки заблокируют пункт Ягодин-Дорогуск — все из-за “наплыва перевозчиков из Украины”
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