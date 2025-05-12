С 12 мая польские перевозчики могут блокировать границу с Украиной. Протесты пройдут на пропускном пункте Ягодин-Дорогуск, сообщили в Государственной пограничной службе.

По информации, поступившей от представителей Пограничной стражи Республики Польша, пропуск грузовиков будет осуществляться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один на выезд.

Ягодин-Дорогуск: поляки организуют протест на пункте пропуска

Отмечается, что автобусы и грузовики, которые перевозят гуманитарную помощь, будут беспрепятственно пропускать. Предварительно действия польских перевозчиков могут длиться в течение 4 месяцев.

— На данный момент движение грузовых транспортных средств осуществляется без изменений, однако просим водителей учесть эту информацию при планировании пересечения границы через Ягодин-Дорогуск, — предупредили в ГПСУ.

Государственная пограничная служба будет дополнительно информировать о ситуации на направлении.

Что предшествовало перекрытию границы польскими перевозчиками

Как ранее сообщали в Комитете защиты транспортных перевозчиков и работодателей Польши, перевозчики готовились блокировать границу с Украиною из-за протеста против отмены ограничений для украинских перевозчиков.

Протест состоится в пункте пропуска Дорогуск-Ягодин, поскольку на других запланированы ремонтные работы.

— Мы разочарованы отсутствием действий со стороны польского правительства, поэтому протестом хотим восстановить баланс на транспортном рынке, нарушенный после отмены разрешений для украинских перевозчиков, — отметила польская сторона.

Организатором протеста является владелец логистической компании Rafał Mekler Transport и глава антиукраинской партии Конфедерация в Люблине Рафал Меклер.

Он обвиняет “брюссельских технократов” в попытке “уничтожить польские компании руками украинцев”.

По его словам, из-за наплыва украинских перевозчиков, которые вытесняют поляков с двусторонних перевозок из ЕС, а также в связи с многодневным задержанием польских грузовиков со стороны Украины, которые якобы застряли в системе єЧерга, он организует протест на дороге, ведущей к пункту пропуска в Дорогуске.

Заявку на проведение протеста подали еще 5 мая. Организаторы были готовы обжаловать возможный запрет акции в суде.

Напомним, что польские фермеры и перевозчики периодически блокируют границу с Украиной с ноября 2023 года.

К такому решению их побудили дотации на удобрения, компенсации акциза на горючее, выплата субсидий, возврат разрешительной системы для украинских перевозчиков, а также требование запретить импорт украинской продукции.

В километровых очередях украинские перевозчики и фермеры выстаивали целые недели, а некоторые из них погибали из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи и ненадлежащих условий пребывания.

Напомним, что на пункте Медыка-Шегини следующие несколько месяцев будут действовать ограничения.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.