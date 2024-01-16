Люди с инвалидностью смогут получить водительские права категории С1 — что известно и как присоединиться

Увеличение участия всех граждан в социуме может оказывать положительное влияние как на самих людей, так и окружающую среду. Поэтому Украина продолжает развивать доступность разных возможностей для большего количества украинцев. Так, Министерство внутренних дел запустило пилотное обучение на получение водительских прав категории С1 для людей с инвалидностью.

Что предполагает категория С1

Если человек получает права категории С1, он сможет водить автомобили, предназначенные для перевозки грузов. Максимальная разрешенная масса таких перевозок составляет от 3500 до 7500 кг.

Что известно об обучении для людей с инвалидностью

МВД запустило пилотную учебу на получение водительских прав, которым отвечает категория С1, для людей с инвалидностью еще в конце 2023 года в Днепре.

Сейчас также смотрят

Теоретическая часть подготовки составляет 74 часа, а практическая — 58,5 часа. Также автошкола дает возможность проходить и практические занятия на специально оборудованном автомобиле Форд Транзит с ручным управлением.

Присоединиться к пилотному обучению могут все желающие, имеющие нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение функций слуха и зрения. Потенциальным учащимся нужно иметь медицинскую справку формы №083/о, действительную на момент подачи документов.

Соответствующее обучение могло бы дать людям с инвалидностью дополнительную возможность трудоустройства. Теперь желающие могут присоединиться к “пилоту”.

Что нужно для поступления на программу обучения на категорию С1:

Заявление на имя руководителя автошколы. Копия паспорта гражданина Украины. Копия учетной карты налогоплательщика. Медицинская справка формы №083/о. Фотография размером 3,5 х 4,5 см.

Уже удалось получить желанный документ? Тогда читай, как добавить водительское удостоверение в Дію, чтобы оно всегда было с тобой.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.