Люди з інвалідністю зможуть отримати водійське категорії С1: що відомо та як долучитися

Збільшення участі всіх громадян у соціумі може позитивно впливати як на самих людей, так і навколишнє середовище. Тому Україна продовжує розвивати доступність різних можливостей для більшої кількості українців. Так, Міністерство внутрішніх справ запустило пілотне навчання на отримання водійських прав категорії С1 для людей з інвалідністю.

Що передбачає категорія С1

Якщо людина отримує права категорії С1, вона зможе водити автомобілі, які призначені для перевезення вантажів. Максимальна дозволена маса таких перевезень становить від 3500 до 7500 кілограмів.

Що відомо про навчання для людей з інвалідністю

МВС запустило пілотне навчання на отримання водійських прав, яким відповідає категорія С1, для людей з інвалідністю ще наприкінці 2023 року у Дніпрі.

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Теоретична частина підготовки становить 74 години, а практична — 58,5 годин. Також автошкола надає можливість проходити й практичні заняття на спеціально обладнаному автомобілі Форд Транзит із ручним керуванням.

Долучитися до пілотного навчання можуть усі охочі, які мають порушення опорно-рухового апарату, порушення функцій слуху та зору. Потенційним учням потрібно мати медичну довідку форми №083/о, що дійсна на момент подання документів.

Відповідне навчання могло б дати людям з інвалідністю додаткову можливість працевлаштування. Наразі охочі можуть приєднатися до “пілота”.

Що потрібно для вступу на програму навчання на категорію С1:

Заява на ім’я керівника автошколи. Копія паспорта громадянина України. Копія облікової картки платника податків. Медична довідка форми №083/о. Фотокартка розміром 3,5х4,5 см.

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