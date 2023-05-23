Все, що ти шукав/(-ла): як проходить іспит на водійське, кількість спроб та скільки коштує

Автомобіль у сучасному світі перейшов з рівня розкоші до звичайної необхідності. Для комфортного життя багато хто мусить вивчати теорію та складати практичний іспит з водіння, аби отримати водійське посвідчення.

Як проходить іспит на отримання водійських прав, як потрапити на перездачу іспиту та скільки є спроб, а також про ціну питання розповідаємо у матеріалі.

Іспит на права: теорія

До керування транспортним засобом особи допускаються лише після отримання відповідного документу — водійського посвідчення.

Екзамен з водіння складається з двох частин: теоретичної — на знання ПДР, дорожніх знаків, та практичної — із застосуванням теоретичних навичок.

Теоретична частина завжди передбачає тестування з 20 питань, на виконання яких виділяють 20 хвилин. Загалом комплект з питань для усіх категорій складають 2300 штук. Питання на сайті та у мобільних застосунках постійно оновлюються і відповідають офіційним, затвердженим наказом Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС року №2 від 06.01.2023.

Теоретичне тестування можна пройти в усіх територіальних сервісних центрах МВС України.

На тестуванні є основні питання й додаткові. До перших відносять:

усі розділи ПДР;

основи безпеки руху;

основи надання домедичної допомоги при ДТП;

основи автотранспортного права;

етика водіння, культура та відпочинок водія;

європротокол.

До додаткових питань відносять:

загальні;

будова й терміни;

юридична відповідальність;

безпека.

Додаткові запитання мають відповідати саме твоїй категорії водіїв.

Теоретична частина іспиту вважається складеною, якщо допущено не більше, ніж дві помилки, а також завдання виконані за відведений час (20 хв).

Для тих, хто не склав теоретичний екзамен на права, допускається перездача через п’ять днів після попередньої спроби, на шостий день без обмеження кількості спроб.

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Що потрібно, щоб здати на права: практичний іспит

Для тих, хто склав теоретичний іспит, відкривається новий етап — практичний екзамен. Майбутні водії та водійки повинні пройти курс навчання в автошколі та скласти практичний іспит з керування транспортним засобом.

Скласти практичний іспит необхідно протягом двох років з моменту внесення автошколою в базу МВС відомостей про закінчення навчання.

Практичний іспит з водіння проходить також у два етапи. Перший — на тренувальному майданчику з початкового керування. Однак з початком повномасштабного вторгнення таку частину іспиту скасували. Друга частина іспиту на права проходить в умовах дорожнього руху за затвердженим маршрутом і триває не менше 20 хвилин.

Загальна тривалість практичного іспиту на майданчику для навчання з початкового керування та в умовах дорожнього руху не повинна перевищувати 60 хвилин.

Практичний іспит приймається згідно з чек-листом, на якому вказані вправи, які необхідно виконати, та фіксуються помилки особи, що складає іспит. Якщо іспит складено успішно, екзаменатор фіксує результат у екзаменаційному листі та відносить до ЄДР МВС.

Іспит вважається нескладеним, якщо особа, що складає іспит, допустила більше ніж три помилки, або відмовилася виконати яке-небудь завдання іспиту.

Якщо особа не склала іспит, через п’ять днів, на шостий їй надається можливість повторно скласти іспит. Загалом для практичного екзамену на водіння є три спроби.

Якщо особа тричі не складає іспит, тоді вона повинна повторно пройти навчальний курс в автошколі, після чого їй надаються ще три спроби для складання іспиту.

Здати на права: ціни

Ціна питання коливається від регіону, де ти хочеш складати іспит. У середньому вартість екзамену складає 300-500 гривень.

Окремих витрат вимагає навчання в автошколі, яке також коливається від п’яти до восьми тисяч гривень в регіонах.

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