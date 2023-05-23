Все, что ты искал/(-а): как проходит экзамен на права, количество попыток и сколько стоит

Автомобиль в современном мире перешел от уровня роскоши к обычной необходимости. Для комфортной жизни многие должны изучать теорию и сдавать практический экзамен по вождению, чтобы получить водительское удостоверение.

Как проходит экзамен на получение водительских прав, как попасть на пересдачу экзамена и сколько попыток, а также о цене вопроса рассказываем в материале.

Экзамен на права: теория

К управлению транспортным средством лица допускаются только после получения соответствующего документа водительского удостоверения.

Экзамен по вождению состоит из двух частей: теоретической — на знание ПДД, дорожных знаков, и практической — с применением теоретических навыков.

Теоретическая часть всегда предполагает тестирование из 20 вопросов, на выполнение которых выделяют 20 минут. В общей сложности комплект по вопросам для всех категорий составляет 2300 штук. Вопросы на сайте и мобильных приложениях постоянно обновляются и отвечают официальным, утвержденным приказом Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД года №2 от 06.01.2023.

Теоретическое тестирование можно пройти по всем территориальным сервисным центрам МВД Украины.

На тестировании есть основные и дополнительные вопросы. К первым относятся:

все разделы ПДД;

основы безопасности движения;

основы оказания медицинской помощи при ДТП;

основы автотранспортного права;

этика вождения, культура и отдых водителя;

европротокол.

К дополнительным вопросам относятся:

общие;

строение и термины;

юридическая ответственность;

безопасность.

Дополнительные вопросы должны отвечать именно твоей категории водителя.

Теоретическая часть экзамена считается сданной, если допущено не более двух ошибок, а также задания выполнены за отведенное время (20 мин).

Для тех, кто не сдал теоретический экзамен на права, допускается пересдача через пять дней после предыдущей попытки, на шестой день без ограничения количества попыток.

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Что нужно, чтобы сдать на права: практический экзамен

Для тех, кто сдал теоретический экзамен, открывается новый этап — практический экзамен. Будущие водители должны пройти курс обучения в автошколе и сдать практический экзамен по управлению транспортным средством.

Сдать практический экзамен необходимо в течение двух лет с момента внесения автошколой в базу МВД сведений об окончании обучения.

Практический экзамен по вождению проходит также в два этапа. Первый — на тренировочной площадке по начальному управлению. Однако с началом полномасштабного вторжения такую часть экзамена отменили. Вторая часть экзамена на права проходит в условиях дорожного движения по утвержденному маршруту и длится не менее 20 минут.

Длительность практического экзамена на площадке для обучения по начальному управлению и в условиях дорожного движения не должна превышать 60 минут.

Практический экзамен принимается согласно чек-листу, где указаны упражнения, которые необходимо выполнить, и фиксируются ошибки сдающего экзамен. Если экзамен сдан успешно, экзаменатор фиксирует результат в экзаменационном листе и относит в ЕГР МВД.

Экзамен считается несложным, если лицо, сдающее экзамен, допустило более трех ошибок, или отказалось выполнить какую-либо задачу экзамена.

Если лицо не сдало экзамен, через пять дней, на шестой ему предоставляется возможность повторно сдать экзамен. В общем, для практического экзамена на вождение есть три попытки.

Если человек трижды не сдает экзамен, тогда он должен повторно пройти учебный курс в автошколе, после чего ему предоставляются еще три попытки для сдачи экзамена.

Сдать на права: цены

Цена вопроса колеблется от региона, где ты хочешь сдавать экзамен. В среднем стоимость экзамена составляет 300–500 гривен.

Отдельных расходов требует обучение в автошколе, которое также колеблется от пяти до восьми тысяч гривен в регионах.

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