В Германии хотят урезать выплаты новоприбывшим украинцам — правительство объяснило почему

Правительство ФРГ уже на этой неделе планирует рассмотреть законодательные изменения, которые повлияют на правила получения социальной поддержки гражданами Украины. Об этом в интервью Deutsche Welle сообщил министр внутренних дел Александер Добриндт.

По его словам, министерства труда и внутренних дел достигли согласованного решения относительно нового подхода. Документ должен быть утверждён на ближайшем заседании федерального правительства и будет применяться задним числом — с 1 апреля 2025 года.

Что меняется для вновь прибывающих украинцев

Главное нововведение — украинцы, которые приедут в Германию после вступления правил в силу, больше не смогут получать Burgergeld, то есть базовую социальную помощь, предоставляемую гражданам страны. Их будут переводить на другую систему — выплаты в соответствии с Законом о поддержке соискателей убежища.

Читать по теме В Германии в 10 раз стало больше украинских беженцев: что стоит за волной миграции Количество украинцев призывного возраста в Германии выросло в десять раз. Что стало причиной — ослабление ограничений или что-то большее?

Добриндт подчеркнул, что люди, которые претендуют на помощь по новым правилам, будут иметь четкую обязанность активно искать работу. Если попыток трудоустройства не будет, размер выплат сократят.

Кроме того, предусмотрена проверка имущественного положения. Поддержку получат только те, кто не имеет значительных финансовых ресурсов. Если активы есть, государство ожидает, что человек сначала использует собственные средства.

Коснется ли это тех, кто уже в Германии

DW напоминает, что министр труда Бербель Бас ранее успокаивала украинцев, прибывших после 1 апреля: механизм будут применять так, чтобы избежать ретроспективного наказания.

То есть изменения вступят в силу только после завершения уже назначенного периода выплат. Другими словами, если человек имеет письменное подтверждение о получении Burgergeld на несколько месяцев вперёд, этот срок будет соблюден.

Какие сейчас суммы выплат

По официальным данным, в Германии сейчас находится примерно 1,1 млн украинцев.

Текущий размер Bürgergeld для одинокого человека составляет 563 евро в месяц, плюс государство покрывает расходы на жильё и отопление.

Выплаты для соискателей убежища значительно ниже: 196 евро — на личные нужды и 245 евро — на питание, всего — 441 евро в месяц.

Кроме того, в этой категории более ограниченный доступ к медицинской помощи.

Также у немцев выросло недовольство выплатами украинским беженцам — читай детали опроса и почему они против.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!