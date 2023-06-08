Спасаешься от наводнения после подрыва ГЭС? Во Львове наибольший приют Твоя опора принимает эвакуированных

Во время работы команда приюта Твоя опора сталкивается с разными судьбами людей. В результате подрыва ГЭС одна из них — история жительницы Каховки.
Оксана уезжала самостоятельно, поселилась в приюте и сразу направилась в больницу на обследование. К сожалению, запасного плана нет.
Таких, как Оксана, кто покинул все и уехал из Херсонской области, по официальным данным, более 15 тысяч человек. Поэтому в приюте Твоя опора, при наличии свободных мест, готовы принять ВПЛ и помочь адаптироваться к новым условиям жизни.
За время своей работы в течение полномасштабной войны заведение приняло у себя более 3600 беженцев. А поскольку самый официальный шелтер города имеет свободные места, он готов предоставить необходимую помощь эвакуированным украинцам.
Временное или транзитное пребывание в центре Львова в приюте площадью 1 500 кв. метров включает:
Также у жителей есть доступ к важным услугам от специалистов: юриста, психолога, адвоката, специалиста по поиску работы. По индивидуальному запросу можно получить медицинское и психологическое сопровождение.
Приют работает круглосуточно, имеет дирекцию и обслуживающий персонал. С администрацией можно связаться по телефону: +380 963 12 87 08.
Кроме того, каждый может помочь и поддержать тех, кто оказался в беде, всегда можно на сайте Благотворительного Фонда Твоя опора по ссылке.
Также раньше мы рассказывали, куда обратиться пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС и как ты можешь помочь.
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