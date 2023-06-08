Спасаешься от наводнения после подрыва ГЭС? Во Львове наибольший приют Твоя опора принимает эвакуированных

Во время работы команда приюта Твоя опора сталкивается с разными судьбами людей. В результате подрыва ГЭС одна из них — история жительницы Каховки.

Оксана уезжала самостоятельно, поселилась в приюте и сразу направилась в больницу на обследование. К сожалению, запасного плана нет.

Таких, как Оксана, кто покинул все и уехал из Херсонской области, по официальным данным, более 15 тысяч человек. Поэтому в приюте Твоя опора, при наличии свободных мест, готовы принять ВПЛ и помочь адаптироваться к новым условиям жизни.

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За время своей работы в течение полномасштабной войны заведение приняло у себя более 3600 беженцев. А поскольку самый официальный шелтер города имеет свободные места, он готов предоставить необходимую помощь эвакуированным украинцам.

Что придает приют Твоя опора

Временное или транзитное пребывание в центре Львова в приюте площадью 1 500 кв. метров включает:

комфортное проживание с 16 отдельными комнатами;

два общих зала;

питание;

гигиенические средства;

доступ к двум кухням и столовым, четырем туалетам и двум душевым;

досуг для взрослых и детей.

Также у жителей есть доступ к важным услугам от специалистов: юриста, психолога, адвоката, специалиста по поиску работы. По индивидуальному запросу можно получить медицинское и психологическое сопровождение.

Приют работает круглосуточно, имеет дирекцию и обслуживающий персонал. С администрацией можно связаться по телефону: +380 963 12 87 08.

Кроме того, каждый может помочь и поддержать тех, кто оказался в беде, всегда можно на сайте Благотворительного Фонда Твоя опора по ссылке.

Также раньше мы рассказывали, куда обратиться пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС и как ты можешь помочь.

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