Рятуєшся від повені після підриву ГЕС? У Львові найбільший прихисток Твоя опора приймає евакуйованих

Під час роботи команда прихистку Твоя опора стикається з різними долями людей. Унаслідок підриву ГЕС одна з них — історія мешканки Каховки.

Оксана виїжджала самостійно, поселилася в прихистку та одразу направилася в лікарню на обстеження. На жаль, запасного плану немає.

Таких, як Оксана, хто покинув усе та поїхав з Херсонської області, за офіційними даними понад 15 тисяч людей. Тому у прихистку Твоя опора, за наявності вільних місць, готові прийняти ВПО та допомогти адаптуватися до нових умов життя.

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За час своєї роботи протягом повномасштабної війни заклад прийняв до себе понад 3600 біженців. А оскільки найбільший офіційний шелтер міста має вільні місця, він готовий надати необхідну допомогу евакуйованим українцям.

Що надає прихисток Твоя опора

Тимчасове чи транзитне перебування у центрі Львова в Прихистку площею 1 500 кв. метрів включає:

комфортне проживання з 16 окремими кімнатами;

дві загальні зали;

харчування;

гігієнічні засоби;

доступ до двох кухонь та їдалень, чотирьох вбиралень та двох душових;

дозвілля для дорослих та дітей.

Також мешканці мають доступ до важливих послуг від спеціалістів: юриста, психолога, адвоката, спеціаліста з пошуку роботи. За індивідуальним запитом можна також отримати медичний та психологічний супровід.

Прихисток працює цілодобово, має дирекцію та обслуговчий персонал. З адміністрацією можна зв’язатися за телефоном: +380 963 12 87 08.

Крім того, будь-хто може допомогти та підтримати тих, хто опинився у біді завжди можна на сайті Благодійного Фонду Твоя опора за посиланням.

Також раніше ми розповідали, куди звернутися потерпілим від підриву Каховської ГЕС та як можеш допомогти ти.

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