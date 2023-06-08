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Рятуєшся від повені після підриву ГЕС? У Львові найбільший прихисток Твоя опора приймає евакуйованих

Даніела Долотова, редакторка сайту 08 Червня 2023, 20:30
Прихисток Твоя опора

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