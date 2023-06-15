Все работает, а паспортов — нет? Почему возникли проблемы с оформлением украинских документов за границей

Несмотря на широкомасштабную войну, государственные учреждения пытаются работать в обычном режиме и удовлетворять потребности украинцев.

Вместе с тем, недавно у Министерства иностранных дел Украины возникли задержки с оформлением украинских паспортов за рубежом. Почему так произошло — читай дальше.

С чем связаны проблемы с оформлением паспортов за границей

Задержка с изготовлениями украинских паспортов за границей связана с окончанием действия договора между МИД и полиграфическим комбинатом Украина, сообщает директор государственного предприятия Татьяна Бондаренко изданию Liga.net.

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Сам полиграфкомбинат работает в штатном режиме.

— Отгрузка паспортов, заказчиком которых выступает Министерство иностранных дел, приостановлена с 21 апреля 2023 года в связи с окончанием договора между МИДом и полиграфкомбинатом Украина, — говорится в сообщении.

Также Татьяна Бондаренко отметила, что полиграфкомбинат заранее обратился в МИД с предложением заключить новый договор. Задержка с заключением и отгрузкой паспортов возникла из-за отсутствия средств у МИД.

Сейчас Кабинет министров выделил средства МИДа из резервного фонда государственного бюджета (постановление от 19 мая 2023 года №503). С учетом выделенной сметы полиграфкомбинат Украина подготовил договор, переданный на подпись МИД.

Предприятие готово к полной отгрузке паспортов сразу после того, как МИД подпишет новый договор.

Ответ МИД

По словам пресс-секретаря МИД Олега Николенко, 8 июня МИД и полиграфкомбинат Украина заключили новый договор на изготовление 115 000 паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

9 июня по заказу МИДа была напечатана и отгружена первая партия в 41 000 паспортов.

Сейчас идет отправка этих паспортов за границу для выдачи нашим гражданам в украинских зарубежных дипломатических учреждениях, — говорит Олег Николенко.

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