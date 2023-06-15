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Все працює, а паспортів — нема. Чому виникли проблеми з оформленням українських документів за кордоном

Вікторія Мельник, редакторка сайту 15 Червня 2023, 19:00
Оформлення паспортів за кордоном
Фото: Pexels

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