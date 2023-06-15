Все працює, а паспортів — нема. Чому виникли проблеми з оформленням українських документів за кордоном

Попри широкомасштабну війну, державні установи намагаються працювати у звичайному режимі та задовольняти потреби українців.

Разом з тим, нещодавно у Міністерства закордонних справ України виникли затримки з оформленням українських паспортів за кордоном. Чому так сталося — читай далі.

З чим пов’язані проблеми з оформленням паспортів за кордоном

Затримка із виготовленнями українських паспортів за кордоном пов’язана із закінченням дії договору між МЗС та поліграфічним комбінатом Україна, повідомляє директорка державного підприємства Тетяна Бондаренко видання Liga.net.

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Сам поліграфкомбінат працює у штатному режимі.

— Відвантаження паспортів, замовником яких виступає Міністерство закордонних справ, призупинено з 21 квітня 2023 року у зв’язку із закінченням договору між МЗС та поліграфкомбінатом Україна, — йдеться у повідомленні.

Також Тетяна Бондаренко зазначила, що поліграфкомбінат заздалегідь звернувся до МЗС з пропозицією укласти новий договір. Затримка ж з укладанням та відвантаженням паспортів виникла через відсутність коштів у МЗС.

Зараз Кабінет міністрів виділив кошти МЗС із резервного фонду державного бюджету (постанова від 19 травня 2023 року №503). З урахуванням виділеного кошторису поліграфкомбінат Україна підготував договір, який передано на підпис МЗС.

Підприємство готове до повного відвантаження паспортів одразу після того, як МЗС підпише новий договір.

Відповідь МЗС

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, 8 червня МЗС та поліграфкомбінат Україна уклали новий договір на виготовлення 115 000 паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

9 червня на замовлення МЗС була надрукована та відвантажена перша партія в 41 000 паспортів.

Зараз відбувається відправлення цих паспортів за кордон для видачі нашим громадянам в українських закордонних дипломатичних установах, — каже Олег Ніколенко.

Читати на тему Як оформити закордонний паспорт онлайн та які для цього потрібні документи Як оформити закордонний паспорт онлайн і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Як саме та де можна оформити українські документи за кордоном, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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