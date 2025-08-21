Законопроект 11533: защищает оборонные объекты или ограничивает работу журналистов — мнение юриста

21 августа народные депутаты приняли законопроект №11533, цель которого — закрыть доступ в реестр прав на недвижимое имущество и земельный кадастр.

Простыми словами, если закон примут, у общества не будет доступа к информации о домах, квартирах и другой недвижимости должностных лиц. С этими данными тесно работают журналисты-расследователи, разоблачающие коррупционные схемы.

Необходимость закона мотивируют необходимостью защиты объектов, связанных с обороной, от россиян. Однако медиа юристы уверены — в первую очередь он свяжет руки журналистам, рассказывающим о коррупции.

Что не так с законопроектом №11533 — рассказал юрист Института массовой информации Владимир Зеленчук.

Законопроект №11533: в чем его опасность для деятельности журналистов

Принятие в действующей редакции законопроекта №11533 навредит не только журналистам, общественным и правозащитным организациям, но и обычным пользователям реестров.

В пояснительной записке говорится, что проект закона был разработан для повышения безопасности деятельности оборонных предприятий. Впрочем, он ограничивает доступ к данным из реестров по недвижимому имуществу, кадастровым номерам и данным о владельцах всех земельных участков.

В то же время руководители правоохранительных органов смогут по запросу предоставить данные о людях, получавших информацию из этих реестров. То есть в их руках окажется информация о журналистах и ​​других лицах, которые интересовались состоянием и другими данными о собственности.

В заключении Комитета Верховной Рады по правовой политике указано, что даже Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обращает внимание на определенные противоречия.

Так, изменениями в раздел VIII Заключительные и переходные положения Закона Украины О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений предлагается ограничить доступ к следующим данным:

сведения о местоположении объектов недвижимого имущества;

все зарегистрированные права на недвижимое имущество и их обременение, а не только для объектов, которыми пользуются или принадлежат на праве собственности предприятиям, связанным со сферой национальной безопасности и обороны.

Кроме того, САП обращает внимание, что указанные изменения уместно согласовать с идеей законопроекта и предусмотреть, что сведения, определенные частью 2 статьи 15, не обнародуются на официальном сайте центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений в отношении предприятий, связанных со сферой национальной безопасности и обороны.

То есть САП рекомендует не выводить на официальных ресурсах сведения об объектах, связанных со сферой национальной безопасности. Однако закон фактически хочет ограничить данные обо всех объектах.

— Комитет указывает достаточно много замечаний, поданных государственными органами, поэтому без сужения его действия только к информации, непосредственно связанной со сферой обороны, его принятие навредит не только сфере общественного контроля, но и обычным пользователям реестров, — говорит Владимир Зеленчук.

Они фактически не смогут получить данные в форме выписки о местонахождении собственного недвижимого имущества или кадастровые сведения, добавляет юрист.

Отмечается, что инициаторами законопроекта, зарегистрированного 29 августа 2024, являются нардепы от фракции Слуга народа Игорь Фрис, Сергей Демченко и Владимир Ватрас.

Как комментируют проект закона №11533 его авторы

Народный депутат Игорь Фрис, являющийся одним из инициаторов закона, пояснил, что документ хотят принять для защиты украинских оборонных предприятий.

А опасения журналистов-расследователей по этому поводу не имеют оснований, заверил он во время форума Держреєстри Мін’юсту: стратегічне значення, безпека та розвиток, передает hromadske.

Он добавил, что благодаря реестрам враг имеет доступ к информации об адресе производства оружия и земельных участках, на которых расположены эти предприятия.

Депутат привел пример, что сейчас можно найти название и адрес предприятия, производящего морские дроны Sea Baby, и имена конечных бенефициаров этого предприятия. Это позволяет найти и адреса их проживания и имущества.

— И это в публичном открытом доступе на третий год войны. И когда ты пытаешься предпринять соответствующие меры по ограничению этой информации, тебе начинают упрекать, что работаешь на врага. У меня откровенно ломается мозг, когда я это слышу.

Поэтому Игорь Фирс настаивает на определенном ограничении этой информации, ведь “мы уязвимы, когда мы публичны”.

Корреспонденты hromadske отмечают, что один из присутствующих возразил Фрису. Он заявил, что в реестрах, на которые сослался депутат, рассказывая о производителях Sea Baby, не указаны адреса мощностей, а только почтовый адрес. Нардеп ответил, что россияне могут найти информацию о предприятии и по имени конечного бенефициара.

Он утверждает, что законопроект инициировали по просьбе самих оборонных предприятий, стремящихся закрыть информацию о кадастровых номерах земельных участков и окончательный почтовый или фактический адрес производственных мощностей, чтобы обезопасить себя.

В правках ко второму чтению планируется ограничить информацию из реестров для предприятий оборонного промышленного комплекса. Поэтому, заключил он, опасения журналистов-расследователей относительно того, что они не смогут идентифицировать подобное имущество, не имеют оснований.

Ранее мы также рассказывали о законе №10242 об ужесточении уголовной ответственности за распространение информации из электронных реестров. Читай, что о нем думают юристы.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!