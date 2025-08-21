Законопроект 11533 ухвалено: захищає оборонні об’єкти чи обмежує роботу журналістів — думка юриста

21 серпня народні депутати прийняли законопроект №11533, який має на меті закрити доступ до реєстру речових прав на нерухоме майно і земельного кадастру.

Простими словами, якщо закон ухвалять, суспільство не матиме доступу до інформації про будинки, квартири та іншу нерухомість посадовців. З цими даними тісно працюють журналісти-розслідувачі, які викривають корупційні схеми.

Необхідність закону мотивують необхідністю захисту об’єктів, пов’язаних з обороною, від росіян. Однак медіаюристи певні — в першу чергу він зв’яже руки журналістам, які розповідають про корупцію.

Що не так із законопроектом №11533 — розповів юрист Інституту масової інформації Володимир Зеленчук.

Законопроект №11533: у чому його небезпека для діяльності журналістів

Прийняття в чинній редакції законопроекту №11533 зашкодить не лише журналістам, громадським та правозахисним організаціям, але й звичайним користувачам реєстрів.

У пояснювальній записці йдеться, що проект закону розробили для підвищення безпеки діяльності оборонних підприємств. Утім, він обмежує доступ до даних з реєстрів щодо нерухомого майна, кадастрових номерів і даних про власників усіх земельних ділянок.

Водночас керівники правоохоронних органів зможуть за запитом надати дані про людей, які отримували інформацію з цих реєстрів. Тобто в їхніх руках опиниться інформація про журналістів та інших осіб, які цікавилися статками та іншими даними про власність.

У висновку Комітету Верховної Ради з питань правової політики вказано, що навіть Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звертає увагу на певні суперечності.

Так, змінами до розділу VIII Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень пропонується обмежити доступ до таких даних:

відомості про місце розташування об’єктів нерухомого майна;

всі зареєстровані права на нерухоме майно та їхні обтяження, а не лише для об’єктів, якими користуються або які належать на праві власності підприємствам, пов’язаним зі сферою національної безпеки та оборони.

Крім того, САП звертає увагу, що вказані зміни доречно погодити з ідеєю законопроекту та передбачити, що відомості, визначені частиною 2 статті 15, не оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин щодо підприємств, пов’язаних зі сферою національної безпеки та оборони.

Тобто САП рекомендує не виводити на офіційних ресурсах відомості про об’єкти, які пов’язані зі сферою національної безпеки. Однак закон фактично хоче обмежити дані про всі об’єкти.

— Комітет указує досить багато зауважень, поданих державними органами, а тому без звуження його дії лише до інформації, що безпосередньо пов’язана зі сферою оборони, його ухвалення нашкодить не лише сфері громадського контролю, але й звичайним користувачам реєстрів, — каже Володимир Зеленчук.

Вони фактично не зможуть отримати дані у формі витягу про місце розташування власного нерухомого майна або кадастрові відомості, додає юрист.

Зазначається, що ініціаторами законопроекту, зареєстрованого 29 серпня 2024 року, є нардепи від фракції Слуга народу Ігор Фріс, Сергій Демченко та Володимир Ватрас.

Як коментують проект закону 11533 його автори

Народний депутат Ігор Фріс, який є одним з ініціаторів закону, пояснив, що документ хочуть ухвалити для захисту українських оборонних підприємств.

А побоювання журналістів-розслідувачів щодо цього не мають підґрунтя, запевнив він під час форуму Держреєстри Мін’юсту: стратегічне значення, безпека та розвиток, передає hromadske.

Він додав, що завдяки реєстрам ворог має доступ до інформації про адресу виробництва зброї та земельні ділянки, на яких розташовані ці підприємства.

Депутат навів приклад, що зараз можна знайти назву та адресу підприємства, яке виробляє морські дрони Sea Baby, та імена кінцевих бенефіціарів цього підприємства. Це дає змогу знайти й адреси їхнього проживання та майна.

— І це в публічному, відкритому доступі на третій рік війни. І коли ти намагаєшся здійснити відповідні заходи щодо обмеження цієї інформації, тобі починають дорікати, що ти працюєш на ворога. У мене відверто ламається мозок, коли я це чую.

Тому Ігор Фірс наполягає на певному обмеженні цієї інформації, адже, “ми вразливі, коли ми публічні”.

Кореспонденти hromadske зазначають, що один із присутніх заперечив Фрісу. Він заявив, що в реєстрах, на які послався депутат, розповідаючи про виробників Sea Baby, не вказано адреси потужностей, а лише поштова адреса. Нардеп відповів, що росіяни можуть знайти інформацію про підприємство і через ім’я кінцевого бенефіціара.

Він стверджує, що законопроект ініціювали на прохання самих оборонних підприємств, які прагнуть закрити інформації про кадастрові номерів земельних ділянок і кінцеву поштову або фактичну адресу виробничих потужностей, щоб убезпечити себе.

У правках до другого читання планується обмежити інформацію з реєстрів саме для підприємств оборонного промислового комплексу. Тож, висновує він, побоювання журналістів-розслідувачів стосовно того, що вони не зможуть ідентифікувати подібне майно, не мають підґрунтя.

Раніше ми також розповідали про закон №10242 про посилення кримінальної відповідальності за розповсюдження інформації з електронних реєстрів. Читай, що про нього думають юристи.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!