Назвала “существом”: известная писательница оскорбила мальчика с аутизмом на Книжковій країні

25 апреля, во время фестиваля Книжкова країна в Киеве, детская писательница Леся Воронина назвала ребенка с аутизмом “привлекающей внимание”. Об этом инциденте рассказала в Instagram мама ребенка Виктория Кравченко.

12-летний Тимофей вместе с классом поехал на презентацию детской книги писательницы Ирэн Роздобудько Арсен, чтобы пообщаться с автором. Во время мероприятия Воронина обратила внимание на ребенка, но с отрицательным подтекстом.

На событие уже отреагировали другие писатели и сама Леся Воронина. Что произошло и приемлемо ли такое поведение — рассказываем дальше.

Существом, привлекающее внимание: Леся Воронина обидела мальчика с аутизмом

По словам Виктории, Тимофей хотел приобрести новые книги и встретиться с автором.

— Тимофей вместе с другими детьми пошел на встречу, чтобы задать вопросы, слушать авторов, быть частью события. К сожалению, в зале прозвучала ее реплика: “существо, которое привлекает к себе внимание”.

Одноклассники вступились и поддержали Тимофея, отметив, что такие слова оскорбительны и недопустимы.

Классная руководительница попыталась исправить ситуацию, объяснив, что Тимофей — ребенок с аутизмом. На что Леся Воронина ответила, что это и так понятно.

Школа, в которой учится мальчик, пыталась связаться с автором через соцсети, но она проигнорировала их запросы так же, как и во время встречи.

Несмотря на аутизм, Тимофей имеет очень хорошее умственное развитие. Виктория рассказывает, что он научился играть по фортепиано без музыкального образования, имеет феноменальную фотографическую память и стал рекордсменом книги Рекордов Гиннеса Украины.

— Я не понимаю, почему в современном мире взрослый человек считает нормой поведение буллинга. Какой пример представляет Леся Воронина для нового поколения, которое, кстати, более человечным и внимательным к окружающим? — спрашивает мама мальчика.

Написала этот пост с надеждой, что мир начнет меняться к лучшему, мы будем уважать друг друга независимо от возраста, пола или других отличий. Люди с аутизмом такие же люди, просто немного другие с абсолютной добротой, — отметила она.

Директор школы Скарб Оксана Андреева, где учится Тимофей, тоже отреагировала на поведение писательницы:

— Как руководитель школы, я не могу промолчать. Я не могу оставить это без реакции. Ибо верю: ни один ребенок никогда и нигде не должен слышать таких слов в свою сторону. И особенно на презентации детских книг. Это недопустимо.

Я искренне прошу Лесю Воронину, если это сообщение до вас дойдет, попросить прощения перед нашими учениками, перед всеми услышавшими вас детьми. Это было больно. Это был буллинг. И это не вправе повториться. Дети достойны лучшего.

Как отреагировала Леся Воронина и другие писатели

Свои комментарии уже обнародовала и сама писательница. Она утверждает, что не знала, что у Тимофея есть аутизм.

— Услышав, что какой-то мальчик активно реагирует на выступление автора, мешая ей общаться с другими участниками встречи, я сделала ему резкое замечание, объясняя, что таким образом он пытается привлечь к себе внимание и унизить выступающего.

К сожалению, я не знала, что на этой встрече присутствует несколько детей с особыми потребностями. Нас об этом не предупредили. Лишь когда учительница Тимофея сказала: “Это особенный мальчик!”, я осознала, какую недопустимую ошибку совершила, и ответила: “Понимаю, извините!” — выложила она свою версию.

Леся Воронина заявила, что ей жаль за свои слова, которые оскорбили Тимофея, его семью и одноклассников. Она извинилась перед мальчиком и его матерью и добавила, что не хотела никого оскорблять.

Писательница Ирэн Роздобудько, на презентации книги которой произошла ситуация, отметила, что сразу заметила, что среди присутствующих есть ребенок с аутизмом. А вот Воронина сидела сбоку и не могла его заметить.

— Поэтому сделала ему замечание. Но после того, как учительница дала понять, что это особый мальчик, извинилась. И встреча пошла дальше. И все дети были активны, чудесны, веселы. А потом все пошли на стенд за книгами. Тимофей был рядом со мной, следил, как я подписывала книги и все было нормально.

Можно ли называть детей с аутизмом “существами”? Психолог о правильном отношении

Психолог, детский психотерапевт и глава Центра психологической помощи Конфіденс Анастасия Грабовик рассказала в комментарии vikna.tv, что называть любого ребенка существом — абсолютно недопустимое поведение.

Если ребенок как-то не так себя ведет и мы понимаем, что это социально неприемлемо, мы можем обратиться к взрослому за помощью, помочь обратить внимание ребенка на что-то другое.

В этой ситуации взрослые могли бы стать проводником для мальчика и помочь ему высказать свой вопрос писательнице.

Однако эта ситуация является показателем того, как сильно мы реагируем на ту или иную ситуацию, и сразу начинаем высказываться в соцсетях, говорит эксперт.

— Мы не действуем глобально, а только точечно. Мы должны дальше говорить о толерантном общении, коммуникации и других вещах, которые просто недопустимы в нашем обществе на постоянной основе.

Сейчас это происходит волнами: что-то происходит, все обсуждают это 1-2 дней, а потом снова все нормально и какого-нибудь просветительства не делаем.

Темы инклюзии, безбарьерности и толерантного отношения не будут подниматься до следующего случая. Но говорить об этом нужно каждый день, а не только в досадных случаях, утверждает психолог.

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