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Назвала “существом”: известная писательница оскорбила мальчика с аутизмом на Книжковій країні

Ирина Танасийчук, журналист сайта 28 апреля 2025, 15:00
Назвала “существом”: известная писательница оскорбила мальчика с аутизмом на Книжковій країні
Фото Unsplash
Назвала “существом”: известная писательница оскорбила мальчика с аутизмом на Книжковій країні
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