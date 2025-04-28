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Назвала “істотою”: відома письменниця образила хлопчика з аутизмом на Книжковій країні

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 28 Квітня 2025, 15:00
Назвала “істотою”: відома письменниця образила хлопчика з аутизмом на Книжковій країні
Фото Unsplash
Назвала “істотою”: відома письменниця образила хлопчика з аутизмом на Книжковій країні
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