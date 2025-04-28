Назвала “істотою”: відома письменниця образила хлопчика з аутизмом на Книжковій країні

25 квітня, під час фестивалю Книжкова країна у Києві, дитяча письменниця Леся Воронина назвала дитину з аутизмом “істотою, що привертає увагу”. Про цей інцидент розповіла в Instagram мама дитини Вікторія Кравченко.

12-річний Тимофій разом з класом поїхав на презентацію дитячої книги письменниці Ірен Роздобудько Арсен, щоб поспілкуватися з автором. Під час заходу Воронина звернула увагу на дитину, але з негативним підтекстом.

На подію вже відреагували інші письменники та сама Леся Воронина. Що відбулося та чи є прийнятною така поведінка — розповідаємо далі.

Істота, що привертає увагу: Леся Воронина образила хлопчика з аутизмом

За словами Вікторії, Тимофій хотів придбати нові книги та зустрітися з авторкою.

— Тимофій разом з іншими дітьми пішов на зустріч, щоб поставити питання, слухати авторів, бути частиною події. На жаль, у залі пролунала її репліка: “істота, яка привертає до себе увагу”.

Однокласники вступилися та підтримали Тимофія, зазначивши, що такі слова є образливими й неприпустимими.

Класний керівник спробувала виправити ситуацію, пояснивши, що Тимофій — дитина з аутизмом. На що Леся Вороніна відповіла, що це і так зрозуміло.

Школа, у якій навчається хлопчик, намагалася зв’язатися з авторкою через соцмережі, але вона проігнорувала їхні запити так само як і під час зустрічі.

Попри аутизм, Тимофій має дуже гарний розумовий розвиток. Вікторія розповідає, що він навчився грати по фортепіано без музичної освіти, має феноменальну фотографічну пам’ять та став частиною рекорду в книзі Рекордів Гіннеса України.

— Я не розумію, чому в сучасному світі доросла людина вважає нормою поведінку булінгу. Який приклад подає Леся Воронина для нового покоління, яке є, до речі, більш людяними та уважними до оточення? — запитує мама хлопчика.

Написала цей пост з надією, що світ почне змінюватися на краще, ми будемо поважати один одного не залежно від віку, статі або інших відмінностей. Люди з аутизмом такі ж люди, просто трішки інші з абсолютною добротою, — зазначила вона.

Директорка школи Скарб Оксана Андреєва, де навчається Тимофій, теж відреагувала на поведінку письменниці:

— Як керівниця школи, я не можу промовчати. Я не можу залишити це без реакції. Бо вірю: жодна дитина — ніколи й ніде — не повинна чути таких слів у свій бік. І особливо на презентації дитячих книжок. Це неприпустимо.

Я щиро прошу пані Лесю Вороніну, якщо цей допис до вас дійде, попросити вибачення перед нашими учнями, перед усіма дітьми, які вас почули. Бо це було боляче. Бо це був булінг. І це не має права повторитися. Діти варті кращого.

Як відреагувала Леся Воронина та інші письменники

Свої коментарі вже оприлюднила і сама письменниця. Вона стверджує, що не знала, що Тимофій має аутизм.

— Почувши, що якийсь хлопчик активно реагує на виступ авторки, заважаючи їй спілкуватися з іншими учасниками зустрічі, я зробила йому різке зауваження, пояснюючи, що в такий спосіб він намагається привернути до себе увагу і принизити людину, яка виступає.

На жаль, я не знала, що на цій зустрічі присутні кілька дітей з особливими потребами. Нас про це не попередили. Лише, коли вчителька Тимофія сказала: “Це особливий хлопчик!”, я усвідомила, яку неприпустиму помилку зробила, і відповіла: “Розумію, пробачте!” — виклала вона свою версію.

Леся Воронина заявила, що їй шкода за свої слова, які образили Тимофія, його родину та однокласників. Вона перепросила хлопчика та його маму й додала, що не хотіла нікого ображати.

Письменниця Ірен Роздобудько, на презентації книги якої сталася ситуація, зазначила, що одразу помітила, що серед присутніх є дитина з аутизмом. А от Воронина сиділа збоку і не могла його помітити.

— Тому зробила йому зауваження. Але після того, як вчителька дала зрозуміти, що це особливий хлопчик, перепросила. І зустріч пішла далі. І всі діти були активні, чудові, веселі. А потім всі пішли на стенд за книжками. Тимофій був поруч зі мною, стежив, як я підписувала книжки й все було нормально.

Чи можна називати дітей з аутизмом “істотами”? Психолог про правильне ставлення

Психологиня, дитяча психотерапевтка та голова Центру психологічної допомоги Конфіденс Анастасія Грабовик розповіла в коментарі vikna.tv, що називати будь-яку дитину істотою — абсолютно неприпустима поведінка.

Якщо дитина якось не так поводиться і ми розуміємо, що це соціально неприйнятно, ми можемо звернутися до дорослого за допомогою, допомогти спрямувати увагу дитини на щось інше.

У цій ситуації дорослі могли б стати провідником для хлопчика та допомогти йому висловити своє запитання письменниці.

Однак ця ситуація — показник того, як сильно ми реагуємо на ту чи іншу ситуацію, та одразу починаємо висловлюватися в соцмережах, каже експертка.

— Ми не діємо глобально, а лише точково. Ми маємо далі говорити про толерантне спілкування, комунікацію та інші речі, які є просто недопустимими в нашому суспільстві на постійній основі.

Зараз це відбувається хвилями: щось стається, всі обговорюють це 1-2 днів, а потім знову все нормально і якоїсь просвіти не робимо.

Теми інклюзії, безбар’єрності й толерантного ставлення не будуть підійматися до наступного випадку. Але говорити про це потрібно щодня, а не лише під час прикрих випадків, певна психологиня.

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