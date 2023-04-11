ДПА вернется и сразу по четырем предметам? Рада поддержала новый законопроект в первом чтении

Еще три года назад из-за пандемии коронавируса украинским школьникам отменили государственную итоговую аттестацию (ДПА). Но сейчас ее хотят вернуть и добавить новые предметы.

Законопроект №9046: что это

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала введение четырех обязательных предметов в государственной итоговой аттестации. Согласно законопроекту, с 2024 года обязательными предметами на ДПА станут не только математика и украинский язык, а также история Украины и иностранный язык.

О том, что Рада приняла в первом чтении законопроект №9046, сообщила в Facebook народный депутат Наталья Пипа.

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Планируется, что новый законопроект внесет изменения в Закон Украины О полном среднем образовании. Предлагают дополнить абзац второй части пятой статьи 17, она должна звучать следующим образом:

— Каждый ученик должен пройти государственную итоговую аттестацию за каждый уровень полного общего среднего образования по государственному языку, математике, истории Украины, иностранному языку (кроме языка государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом).

Наталья Пипа добавила, что после четвертого класса историю Украины сдавать не будут, ведь этот предмет не изучают.

Чем поможет введение новых предметов на ДПА

Бывший руководитель Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович сказал, что такое нововведение может решить две важные задачи в области школьного образования.

— Во-первых, вернуть в школу полноценную государственную итоговую аттестацию (ДПА), отмененную еще три года назад под предлогом коронавируса.

Во-вторых, сделать обязательным для всех учеников ДПА не только по математике и украинскому языку, но и по иностранному языку и истории Украины.

Нынешняя ситуация, когда история выброшена как обязательный предмет с мультитеста, а отдельного ДПА не существует вообще, должна уйти в прошлое, — написал он.

Чтобы сдать успешно все экзамены, нужно правильно к ним готовиться. Ранее мы рассказывали, как подготовиться к НМТ.

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