ДПА повернеться, і відразу з чотирьох предметів? Рада підтримала новий законопроект у першому читанні

Ще три роки тому через пандемію коронавірусу українським школярам скасували державну підсумкову атестацію (ДПА). Але зараз її хочуть повернути та додати нові предмети.

Законопроект № 9046: що це

Верховна Рада України у першому читанні підтримала запровадження чотирьох обов’язкових предметів на Державній підсумковій атестації. Згідно із законопроектом, з 2024 року обов’язковими предметами на ДПА стануть не лише математика та українська мова, а також історія України та іноземна мова.

Про те, що Рада ухвалила у першому читанні законопроект № 9046, повідомила у Facebook народна депутатка Наталія Піпа.

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Планується, що новий законопроект внесе зміни до Закону України Про повну загальну середню освіту. Пропонують доповнити абзац другий ч. 5 ст. 17, вона має звучати так:

— Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики, історії України, іноземної мови (крім мови держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом).

Наталія Піпа додала, що після четвертого класу складати іспит з історії України не будуть, адже цей предмет не вивчають.

Чим допоможе введення нових предметів на ДПА

Колишній керівник Українського інституту нацпам’яті Володимир В’ятрович сказав, що таке нововведення може вирішити два важливих завдання в галузі шкільної освіти.

— По-перше, повернути у школу повноцінну державну підсумкову атестацію (ДПА), скасовану ще три роки тому під приводом коронавірусу.

По-друге, зробити обов’язковою для всіх учнів ДПА не лише з математики й української мови, але й з іноземної мови та історії України.

Цьогорічна ситуація, коли історію викинуто як обов’язковий предмет з мультитесту, а окремого ДПА не існує взагалі, має піти в минуле, — написав він.

Щоб скласти успішно усі екзамени, треба правильно до них готуватися. Раніше ми розповідали, як підготуватися до НМТ.

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