ДПА повернеться, і відразу з чотирьох предметів? Рада підтримала новий законопроект у першому читанні

Ще три роки тому через пандемію коронавірусу українським школярам скасували державну підсумкову атестацію (ДПА). Але зараз її хочуть повернути та додати нові предмети.
Верховна Рада України у першому читанні підтримала запровадження чотирьох обов’язкових предметів на Державній підсумковій атестації. Згідно із законопроектом, з 2024 року обов’язковими предметами на ДПА стануть не лише математика та українська мова, а також історія України та іноземна мова.
Про те, що Рада ухвалила у першому читанні законопроект № 9046, повідомила у Facebook народна депутатка Наталія Піпа.
Планується, що новий законопроект внесе зміни до Закону України Про повну загальну середню освіту. Пропонують доповнити абзац другий ч. 5 ст. 17, вона має звучати так:
— Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики, історії України, іноземної мови (крім мови держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом).
Наталія Піпа додала, що після четвертого класу складати іспит з історії України не будуть, адже цей предмет не вивчають.
Колишній керівник Українського інституту нацпам’яті Володимир В’ятрович сказав, що таке нововведення може вирішити два важливих завдання в галузі шкільної освіти.
— По-перше, повернути у школу повноцінну державну підсумкову атестацію (ДПА), скасовану ще три роки тому під приводом коронавірусу.
По-друге, зробити обов’язковою для всіх учнів ДПА не лише з математики й української мови, але й з іноземної мови та історії України.
Цьогорічна ситуація, коли історію викинуто як обов’язковий предмет з мультитесту, а окремого ДПА не існує взагалі, має піти в минуле, — написав він.
Цьогорічна ситуація, коли історію викинуто як обов’язковий предмет з мультитесту, а окремого ДПА не існує взагалі, має піти в минуле, — написав він.
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