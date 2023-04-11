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ДПА повернеться, і відразу з чотирьох предметів? Рада підтримала новий законопроект у першому читанні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Квітня 2023, 13:00
Рада підтримала законопроект 9046: про 4 обов'язкові предмети на ДПА
Фото: Pexels

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