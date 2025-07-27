Не плачь: чего избегать в разговоре с семьей погибшего

Желая поддержать человека в горе, мы часто, из добрых намерений, говорим слова, которые на самом деле только вредят. Привычные советы вроде держись, не плачь или время лечит не помогают, а обесценивают боль и усугубляют одиночество. Чтобы избежать этих ошибок, украинские психологи разработали специальный протокол.

Эту методичку опубликовала Международная Психологическая Ассоциация Проективных Методик.

Слова, которые лечат и ранят

Центральное место в протоколе занимает коммуникация. Автор четко разграничивает фразы, которые могут стать опорой, и те, что являются токсичными и лишь усугубляют травму.

Среди рекомендуемых выражений, которые помогают поддержать, — простые, но полные сочувствия слова:

Мне очень жаль!

Примите наши соболезнования!

Это один из самых тяжелых периодов в вашей жизни.

Особое внимание в пособии уделено разбору распространенных фраз, которые на самом деле только вредят. Протокол призывает избегать попыток успокоить человека словами о том, что плакать не нужно и все пройдет, поскольку это обесценивает эмоции и запрещает проживать боль.

Не менее вредны призывы быть сильными или жить ради кого-то, ведь они возлагают на человека в состоянии шока непосильный груз ответственности.

А советы подумать о том, что другим бывает ещё хуже, как отмечается в методичке, не поддерживают, а наоборот, усиливают чувство одиночества и изоляции.

Как реагировать на острые эмоции

Пособие также предлагает детальный план действий для работы с острейшими эмоциональными реакциями, с которыми сталкиваются семьи. Например, в ситуации, когда человек отказывается верить в случившееся и отрицает реальность, специалисту советуют не вступать в спор.

Вместо этого, нужно мягко и последовательно констатировать факты, тем самым возвращая человека в реальность, но в то же время признавая его невыносимую боль.

В случае вспышки агрессии, которая может быть направлена на любого рядом, протокол подчеркивает приоритет безопасности.

Рекомендуется сохранять физическую дистанцию и, что самое важное, не принимать гнев на свой счет, помня, что это лишь внешнее проявление глубокой внутренней боли.

Особенно подчеркивается важность слез. Ключевая рекомендация протокола — позволить человеку плакать столько, сколько необходимо.

Попытки успокоить или остановить плач вредны, ведь именно слзы являются естественным и жизненно необходимым механизмом для высвобождения сильных отрицательных емоций.

Забота о себе: как специалисту не выгореть

Важной частью пособия является раздел Позаботьтесь о себе, адресованный тем, кто проводит процедуру.

Рекомендации простые, но жизненно необходимые: иметь при себе воду, влажные салфетки, одноразовые перчатки, выходить на свежий воздух и делать перерывы. Это напоминание о том, какую огромную эмоциональную цену платят специалисты, ежедневно заглядывая в глаза человеческому горю.

Разработка такого протокола — это признак зрелости общества, которое даже в самые темные времена стремится сохранить человечность и оказать достойную поддержку тем, кто проходит через самые страшные испытания.

Напомним, ранее мы рассказывали о разработанном в Украине протоколе психологической помощи семьям, которые проходят через тяжелую процедуру идентификации тел погибших.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!