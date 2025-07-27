Не плач: чого уникати в розмові з родиною загиблого

Бажаючи підтримати людину в горі, ми часто, з добрих намірів, кажемо слова, які насправді лише шкодять. Звичні поради на кшталт тримайся, не плач або час лікує не допомагають, а знецінюють біль та поглиблюють самотність. Щоб уникнути цих помилок, українські психологи розробили спеціальний протокол.

Цю, методичку опублікувала Міжнародна Психологічна Асоціація Проективних Методик.

Слова, що лікують і ранять

Центральне місце у протоколі займає комунікація. Авторка чітко розмежовує фрази, які можуть стати опорою, та ті, що є токсичними і лише поглиблюють травму.

Серед рекомендованих висловів, що допомагають підтримати, — прості, але сповнені співчуття слова:

Мені дуже шкода!

Прийміть наші співчуття!

Це одне з найважчих періодів у вашому житті.

Особливу увагу в посібнику приділено розбору поширених фраз, які насправді лише шкодять. Протокол закликає уникати спроб заспокоїти людину словами про те, що плакати не треба і все минеться, оскільки це знецінює емоції та забороняє проживати біль.

Не менш шкідливими є заклики бути сильними або жити заради когось, адже вони покладають на людину в стані шоку непосильний тягар відповідальності.

А поради подумати про те, що іншим буває ще гірше, як наголошується в методичці, не підтримують, а навпаки, посилюють почуття самотності та ізоляції.

Як реагувати на гострі емоції

Посібник також пропонує детальний план дій для роботи з найгострішими емоційними реакціями, з якими стикаються родини. Наприклад, у ситуації, коли людина відмовляється вірити в те, що сталося, і заперечує реальність, фахівцю радять не вступати в суперечку.

Замість цього, потрібно м’яко і послідовно констатувати факти, тим самим повертаючи людину в реальність, але водночас визнаючи її нестерпний біль.

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У випадку спалаху агресії, яка може бути спрямована на будь-кого поруч, протокол наголошує на пріоритеті безпеки.

Рекомендується зберігати фізичну дистанцію та, що найважливіше, не сприймати гнів на свій рахунок, пам’ятаючи, що це лише зовнішній прояв глибокого внутрішнього болю.

Особливо підкреслюється важливість сліз. Ключова рекомендація протоколу — дозволити людині плакати стільки, скільки необхідно.

Спроби заспокоїти чи зупинити плач є шкідливими, адже саме сльози є природним і життєво необхідним механізмом для вивільнення сильних негативних емоцій.

Турбота про себе: як фахівцю не вигоріти

Важливою частиною посібника є розділ Подбайте про себе, адресований тим, хто проводить процедуру.

Рекомендації прості, але життєво необхідні: мати при собі воду, вологі серветки, одноразові рукавички, виходити на свіже повітря та робити перерви. Це нагадування про те, яку величезну емоційну ціну платять фахівці, щодня заглядаючи в очі людському горю.

Розробка такого протоколу — це ознака зрілості суспільства, яке навіть у найтемніші часи прагне зберегти людяність і надати гідну підтримку тим, хто проходить через найстрашніші випробування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про розроблений в Україні протокол психологічної допомоги родинам, які проходять через важку процедуру ідентифікації тіл загиблих.

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