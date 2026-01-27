Для тебя Новости

Рейтинг Трампа снизился до 38%: почему лидер США теряет доверие населения

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 27 января 2026, 15:00 2 мин.
рейтинг трампа
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь