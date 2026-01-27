Рейтинг Трампа снизился до 38%: почему лидер США теряет доверие населения

Согласно последним данным социологического опроса Reuters/Ipsos, уровень поддержки политики президента США Дональда Трампа упал до 38%, что является самым низким показателем с момента его возвращения в Белый дом.

Ключевым фактором падения рейтинга стала жесткая иммиграционная политика и резонансные инциденты в Миннеаполисе, вызвавшие волну негодования среди американцев.

Рейтинг Трампа упал до 38%: в чем причина

Уровень одобрения действий Трампа в вопросе иммиграции снизился до 39%, в то время как 53% респондентов выражают недовольство. Для сравнения сразу после инаугурации в феврале 2025 года этот показатель составил 50%. Большинство американцев (58%) считают, что агенты Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) “зашли слишком далеко” в своих действиях.

Падение доверия произошло на фоне трагических событий в Миннеаполисе. В январе 2026 года в ходе операций федеральных агентов погибли два гражданина США.

Жесткие методы федеральных агентов вызвали беспокойство даже среди республиканцев. Крис Мадел, ведущий республиканский кандидат в губернаторы Миннесоты, в понедельник снял свою кандидатуру, назвав действия ICE “неконституционным возмездием гражданам” и заявив, что из-за такой политики выборы для республиканцев в штате стали невозможными.

Республиканские законодатели выражают тревогу из-за вирусных видео столкновений, поскольку впереди промежуточные выборы в ноябре 2026 года. Контроль над Конгрессом и большинство должностей губернаторов штатов будут зависеть от настроений избирателей, уже сейчас недовольных ростом цен и действиями силовиков.

Несмотря на всеобщее падение рейтинга Трампа, республиканцы все еще сохраняют определенное преимущество в вопросах иммиграции над демократами:

37% американцев считают подход Республиканской партии лучше.

32% предпочитают Демократическую партию.

Остальные респонденты не определились или считают, что ни одна партия не имеет эффективного решения.

