Рейтинг Трампа знизився до 38%: чому лідер США втрачає довіру населення

Згідно з останніми даними соціологічного опитування Reuters/Ipsos, рівень підтримки політики президента США Дональда Трампа впав до 38%, що є найнижчим показником з моменту його повернення до Білого дому.

Ключовим фактором падіння рейтингу стала жорстка імміграційна політика та резонансні інциденти в Міннеаполісі, які викликали хвилю обурення серед американців.

Рейтинг Трампа впав до 38%: у чому причина

Рівень схвалення дій Трампа в питанні імміграції знизився до 39%, тоді як 53% респондентів висловлюють невдоволення. Для порівняння, одразу після інавгурації у лютому 2025 року цей показник становив 50%. Більшість американців (58%) вважають, що агенти Імміграційної та митної поліції (ICE) “зайшли занадто далеко” у своїх діях.

Падіння довіри відбулося на тлі трагічних подій у Міннеаполісі. У січні 2026 року під час операцій федеральних агентів загинули двоє громадян США.

Жорсткі методи федеральних агентів викликали занепокоєння навіть серед республіканців. Кріс Мадел, провідний республіканський кандидат у губернатори Міннесоти, у понеділок зняв свою кандидатуру, назвавши дії ICE “неконституційною відплатою громадянам” і заявивши, що через таку політику вибори для республіканців у штаті стали неможливими.

Республіканські законодавці висловлюють тривогу через вірусні відео зіткнень, оскільки попереду — проміжні вибори у листопаді 2026 року. Контроль над Конгресом та більшість посад губернаторів штатів залежатимуть від настроїв виборців, які вже зараз незадоволені зростанням цін та діями силовиків.

Попри загальне падіння рейтингу Трампа, республіканці все ще зберігають певну перевагу в питаннях імміграції над демократами:

37% американців вважають підхід Республіканської партії кращим.

32% віддають перевагу Демократичній партії.

Решта респондентів не визначилися або вважають, що жодна партія не має ефективного рішення.

