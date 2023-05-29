Победила “демократия” или “авторитарный режим”? О результатах второго тура выборов в Турции

Судьба страны решается несколько раз: когда становится независимость, когда она отвоевывается у агрессивных соседей и во время президентских выборов. Пока мы за свою страну боремся в кровавой войне, Турция пережила второй тур президентских выборов.

Кто победил на выборах в Турции и какая реакция оппонентов — в материале.

Результаты выборов в Турции

С небольшим отрывом в 4,32% победил уже занимавший пост президента Реджеп Тайип Эрдоган. Его оппонентом был лидер оппозиции Кемаль Киличдароглу.

Выборы продолжались в два тура. В последнем действующий президент и его оппонент набрали по 52,16% и 47,84% соответственно.

— Наша демократия победила… Все 85 миллионов человек выиграли. Согласно ответственности, возложенной на нас нашей нацией, мы не сердимся ни на кого. Теперь пора отложить все дебаты и конфликты относительно предвыборного периода и объединиться вокруг наших национальных целей и национальных мечтаний, — сказал Эрдоган после оглашения результатов выборов.

Избранный президент также заверил, что теперь страна будет усиленно работать над последствиями землетрясений, инфляции, а также экономическими вопросами.

Bize yeni bir zafer daha yaşatan milletimiz var olsun. Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun. ???????? pic.twitter.com/SRzasZGvuZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2023

Реакция оппозиции и Украины на выборы

Оппонент действующего президента Кемаль Киличдароглу заявил, что эти выборы стали самыми несправедливыми в последние годы.

Все средства государства были мобилизованы на одну политическую партию и уложены в ноги одного человека, — сказал Киличдароглу.

Также он отметил, что и дальше будет пытаться бороться против “авторитарного режима”.

— Мы будем продолжать быть в авангарде этой борьбы, пока в нашей стране не придет настоящая демократия, — добавил он.

Вместе с тем новоизбранного президента Реджепа Таира Эрдогана уже поздравил украинский президент Владимир Зеленский.

— Поздравляю Президента Турции по случаю победы на президентских выборах. Рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо наших стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы, — написал Зеленский в своем Twitter.

Об отношении оппонентов власти в Турции к Украине и их взглядах на внутриполитическую ситуацию в стране, мы писали в нашем другом материале.

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Главное фото: Depositphotos.