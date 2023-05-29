Перемогла “демократія” чи “авторитарний режим”? Про результати другого туру виборів у Туреччині

Доля країни вирішується кілька разів: коли ставиться незалежність, коли вона відвойовується в агресивних сусідів та під час президентських виборів. Допоки ми свою країну виборюємо у кривавій війні, Туреччина пережила другий тур президентських виборів.

Хто переміг на виборах у Туреччині та яка реакція опонентів — у матеріалі.

Результати виборів у Туреччині

З невеликим відривом у 4,32% переміг Реджеп Тайїп Ердоган, який уже обіймав посаду президента. Його опонентом був лідер опозиції Кемаль Киличдароглу.

Вибори тривали у два тури. Під час останнього чинний президент та його опонент набрали по 52,16% та 47,84% відповідно.

— Наша демократія є переможцем… Усі 85 мільйонів людей виграли. Відповідно до відповідальності, покладеної на нас нашою нацією, ми не гніваємось ні на кого. Тепер настав час відкласти всі дебати та конфлікти щодо передвиборчого періоду та об’єднатися навколо наших національних цілей та національних мрій, — сказав Ердоган після оголошення результатів виборів.

Обраний президент також запевнив, що тепер країна посилено працюватиме над наслідками землетрусів, інфляції, а також над економічними питаннями.

Bize yeni bir zafer daha yaşatan milletimiz var olsun. Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun. ???????? pic.twitter.com/SRzasZGvuZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2023

Реакція опозиції та України на вибори

Опонент чинного президента Кемаль Киличдароглу заявив, що ці вибори стали найбільш несправедливими за останні роки.

Всі кошти держави були мобілізовані на одну політичну партію і покладені в ноги однієї людини, — сказав Киличдароглу.

Також він зазначив, що й далі намагатиметься боротися проти “авторитарного режиму”.

— Ми продовжуватимемо бути в авангарді цієї боротьби, поки в нашій країні не прийде справжня демократія, — додав він.

Разом з тим, новообраного президента Реджепа Таїра Ердогана вже привітав український президент Володимир Зеленський.

— Вітаю Президента Туреччини з нагоди перемоги на президентських виборах. Розраховуємо на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи, — написав Зеленський у своєму Twitter.

Про ставлення опонентів влади у Туреччині до України та їхні погляди на внутрішньополітичну ситуацію у країні, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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Головне фото: Depositphotos.