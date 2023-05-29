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Перемогла “демократія” чи “авторитарний режим”? Про результати другого туру виборів у Туреччині

Вікторія Мельник, редакторка сайту 29 Травня 2023, 11:01
Туреччина вибори президента
Фото: Depositphotos

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