Є руйнування, загиблі та постраждалі: що відомо про новий землетрус у Туреччині

Останні тижні для Туреччини стали найстрашнішими від 20 століття. Землетруси один за одним руйнують міста країни, забирають життя тисяч людей.
Стало відомо, що 27 лютого у районі Малатьї стався новий потужний землетрус силою 5,6 бала.
Згідно з інформацією Управління з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), епіцентром землетрусу був регіон Єшілюрт Малатьї.
Землетрус, який також відчувався в прилеглих провінціях, стався на глибині 6,96 кілометра, — повідомили вони.
Землетрус, який також відчувався в прилеглих провінціях, стався на глибині 6,96 кілометра, — повідомили вони.
За даними VolcanoDiscovery, землетрус відбувся за понад 500 кілометрів від столиці Туреччини Анкари.
Оновлено о 15:00. Стало відомо, що у Туреччині внаслідок останнього землетрусу зруйновано вже 25 будинків.
За повідомленнями президента директорату з надзвичайних ситуацій у Туреччині Юнус Сезера, внаслідок землетрусу відомо щонайменше про одну загиблу людину, ще 69 отримали поранення.
Також є пошкодження серед інфраструктури міста.
#Malatya’da bir çok ağır hasarlı bina depremde yıkıldı. #Deprem pic.twitter.com/wrwPIXBzfh— MALATYA (@dort4luksehir) February 27, 2023
#Malatya’da bir çok ağır hasarlı bina depremde yıkıldı. #Deprem pic.twitter.com/wrwPIXBzfh
Міністр національної освіти Туреччини Махмут Озер заявив, що за попередніми даними — 22 будівлі зруйновані.
Ми госпіталізували 20 наших громадян, а також врятували п’ятьох громадян з-під уламків, — заявив міністр.
Ми госпіталізували 20 наших громадян, а також врятували п’ятьох громадян з-під уламків, — заявив міністр.
Сьогодні зранку також стало відомо про землетрус у Закарпатті: читай, чи є пошкодження та постраждалі від землетрусу в Україні.
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