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Є руйнування, загиблі та постраждалі: що відомо про новий землетрус у Туреччині

Вікторія Мельник, редакторка сайту 27 Лютого 2023, 14:20
Землетрус
Фото: Unsplash

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