Є руйнування, загиблі та постраждалі: що відомо про новий землетрус у Туреччині

Останні тижні для Туреччини стали найстрашнішими від 20 століття. Землетруси один за одним руйнують міста країни, забирають життя тисяч людей.

Стало відомо, що 27 лютого у районі Малатьї стався новий потужний землетрус силою 5,6 бала.

Згідно з інформацією Управління з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), епіцентром землетрусу був регіон Єшілюрт Малатьї.

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Землетрус, який також відчувався в прилеглих провінціях, стався на глибині 6,96 кілометра, — повідомили вони.

За даними VolcanoDiscovery, землетрус відбувся за понад 500 кілометрів від столиці Туреччини Анкари.

Туреччина: землетрус 27 лютого

Оновлено о 15:00. Стало відомо, що у Туреччині внаслідок останнього землетрусу зруйновано вже 25 будинків.

За повідомленнями президента директорату з надзвичайних ситуацій у Туреччині Юнус Сезера, внаслідок землетрусу відомо щонайменше про одну загиблу людину, ще 69 отримали поранення.

Також є пошкодження серед інфраструктури міста.

Міністр національної освіти Туреччини Махмут Озер заявив, що за попередніми даними — 22 будівлі зруйновані.

Ми госпіталізували 20 наших громадян, а також врятували п’ятьох громадян з-під уламків, — заявив міністр.

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