Есть разрушения, погибшие и пострадавшие: что известно о новом землетрясении в Турции

Последние недели для Турции стали самыми страшными от 20 века. Землетрясения один за другим разрушают города страны, уносят жизни тысяч людей.
Стало известно, что 27 февраля в районе Малатьи произошло новое мощное землетрясение, силой 5,6 балла.
Согласно информации Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), эпицентром землетрясения был регион Ешилюрт Малатьи.
Землетрясение, которое также ощущалось в близлежащих провинциях, произошло на глубине 6,96 километра, — сообщили они.
Землетрясение, которое также ощущалось в близлежащих провинциях, произошло на глубине 6,96 километра, — сообщили они.
По данным VolcanoDiscovery, землетрясение произошло в более чем 500 километрах от столицы Турции Анкары.
По сообщениям президента директората по чрезвычайным ситуациям в Турции Юнуса Сезера, в результате землетрясения известно по меньшей мере об одном погибшем человеке, еще 69 получили ранения.
Также есть повреждения среди инфраструктуры города.
#Malatya’da bir çok ağır hasarlı bina depremde yıkıldı. #Deprem pic.twitter.com/wrwPIXBzfh— MALATYA (@dort4luksehir) February 27, 2023
#Malatya’da bir çok ağır hasarlı bina depremde yıkıldı. #Deprem pic.twitter.com/wrwPIXBzfh
Министр национального образования Турции Махмут Озер заявил, что по предварительным данным — 22 здания разрушены.
Мы госпитализировали 20 наших граждан, а также спасли пятерых из-под обломков, — заявил министр.
Мы госпитализировали 20 наших граждан, а также спасли пятерых из-под обломков, — заявил министр.
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