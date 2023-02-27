Есть разрушения, погибшие и пострадавшие: что известно о новом землетрясении в Турции

Последние недели для Турции стали самыми страшными от 20 века. Землетрясения один за другим разрушают города страны, уносят жизни тысяч людей.

Стало известно, что 27 февраля в районе Малатьи произошло новое мощное землетрясение, силой 5,6 балла.

Согласно информации Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), эпицентром землетрясения был регион Ешилюрт Малатьи.

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Землетрясение, которое также ощущалось в близлежащих провинциях, произошло на глубине 6,96 километра, — сообщили они.

По данным VolcanoDiscovery, землетрясение произошло в более чем 500 километрах от столицы Турции Анкары.

Турция: землетрясение 27 февраля

По сообщениям президента директората по чрезвычайным ситуациям в Турции Юнуса Сезера, в результате землетрясения известно по меньшей мере об одном погибшем человеке, еще 69 получили ранения.

Также есть повреждения среди инфраструктуры города.

Министр национального образования Турции Махмут Озер заявил, что по предварительным данным — 22 здания разрушены.

Мы госпитализировали 20 наших граждан, а также спасли пятерых из-под обломков, — заявил министр.

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