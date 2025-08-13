Россия ежемесячно набирает до 35 тысяч военных — ГУР

Российская армия почти полностью укомплектована и продолжает активно набирать новых военных. У РФ есть большие резервы, а новобранцев привлекают высокими выплатами и льготами.

Как враг укомплектовывает армию

Заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий рассказал в интервью Суспільному, что одной из сильных сторон российских войск является наличие оперативных резервов, используемых для ротаций, усиления критических участков фронта и пополнения потерь.

Укомплектованность вооруженных сил Российской Федерации довольно высокая. Скажем, офицерским составом вся группировка войск укомплектована на 98%. Это очень высокий показатель, — отметил Скибицкий.

Россия ежемесячно привлекает от 30 до 35 тысяч человек для пополнения своих войск. В целом планы по рекрутингу ежемесячно выполняются на 105–110%. Около 25% от этого количества составляют лица, находящиеся в местах лишения свободы или имеющие проблемы с законом.

Он также подчеркнул, что Россия смогла набрать большое количество людей, не прибегая к новой волне мобилизации с осени 2022 года.

Это объясняется тем, что государство-агрессор заманивает граждан выплатами за подписание контракта, которые для рядового россиянина являются очень крупными суммами.

Кроме денег, предлагаются и другие льготы, такие как бесплатное обучение для детей в вузах и выгодные условия по ипотеке.

Семьи в РФ поддерживают это. Они, как говорится, положительно относятся к тому, что их отец, или брат, или сын погибнет на войне. Зато семья будет с деньгами, — рассказал представитель ГУР.

Скибицкий отметил, что в российском обществе такое отношение к войне является приемлемым, что демонстрирует отсутствие протестов или других форм недовольства.

На начало августа планы по рекрутингу были выполнены примерно на 67% от запланированных 343 тысяч на этот год, и есть данные о возможном увеличении этого показателя.

