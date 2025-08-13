Росія щомісяця набирає до 35 тисяч військових — ГУР

Російська армія майже повністю укомплектована та продовжує активно набирати нових військових. У РФ є великі резерви, а новобранців заманюють високими виплатами та пільгами.

Як ворог укомплектовує армію

Заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів в інтерв’ю Суспільному, що однією з сильних сторін російських військ є наявність оперативних резервів, які використовуються для ротацій, посилення критичних ділянок фронту та поповнення втрат.

Укомплектованість збройних сил Російських Федерації доволі висока. Скажімо, офіцерським складом все угруповання військ укомплектовано на 98%. Це дуже високий показник, — зазначив Скібіцький.

Росія щомісяця залучає від 30 до 35 тисяч осіб для поповнення своїх військ. Загалом плани з рекрутингу щомісяця виконуються на 105-110%. Близько 25% від цієї кількості становлять особи, які перебувають у місцях позбавлення волі або мають проблеми з законом.

Він також підкреслив, що Росія змогла набрати велику кількість людей, не вдаючись до нової хвилі мобілізації з осені 2022 року.

Це пояснюється тим, що держава-агресор заманює громадян виплатами за підписання контракту, які для пересічного росіянина є дуже великими сумами.

Крім грошей, пропонуються й інші пільги, такі як безкоштовне навчання для дітей у вишах та вигідні умови по іпотеці.

Сім’ї в Російській Федерації підтримують це. Вони, як-то кажуть, позитивно ставляться до того, що їхній батько, або брат, або син загине на війні. Зате сімʼя буде з грішми, — розповів представник ГУР.

Скібіцький зазначив, що в російському суспільстві таке ставлення до війни є прийнятним, що демонструє відсутність протестів чи інших форм невдоволення.

На початок серпня плани з рекрутингу були виконані приблизно на 67% від запланованих 343 тисяч на цей рік, і є дані про можливе збільшення цього показника.

Головне фото: ГУР.

