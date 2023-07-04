Потребность в достойной оплате труда и реформа волонтерства: как Украина поддерживает лидерство женщин во время войны

На всеукраинском форуме Лидерство женщин во время войны обсудили новые вызовы, которые предстали перед женщинами во время полномасштабной войны.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала о роли женщин во время войны и будущем реформировании волонтерства в Украине. Читай подробнее в нашем материале.

Роль женщин во время войны и будущее реформирование волонтерства

Оксана Жолнович рассказала, что Минсоцполитики создает программные системные документы, которые развивают гендерное равенство в Украине и увеличивают количество женского лидерства.

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Основной стратегией является равенство прав мужчин и женщин, принятое до 2030 года. Она дополнена вызовами, которые возникли во время полномасштабной войны. Это повлияло и на изменение плана мер к стратегическому документу Женщины, мир, безопасность.

Экономическая ситуация в Украине становится более сложной, одним из вызовов является уменьшение дохода населения. Семьям с детьми приходится больше всего испытывать трудности.

Для нас важно увеличить возможности социальной помощи, в том числе благодаря партнерству с международными организациями. А также обеспечить лучшую экономическую самостоятельность, — говорит Оксана Жолнович.

К сожалению, огромное количество “типичных” женских работ сегодня низкооплачиваемые. Есть значительный гендерный разрыв в оплате труда, сейчас этот вопрос почти не решается.

Своей задачей Жолнович называет всю социальную сферу, ведь поддержка нужна почти ⅔ наших граждан. Женские роли в труде, которые очень важны, должны быть подняты в оплате, к тому же большинство услуг социальной сферы оказывают именно женщины.

— Навыки женщин могут быть развиты в волонтёрстве, важно сделать его системным. Есть огромное количество различных инициатив и организаций, нуждающихся в упорядочении и систематизации.

Поэтому у людей возникают вопросы, как они могут помочь, например, военным в госпитале. Люди не знают, куда обращаться и что могут сделать.

Задачей является сформировать центры по примеру Израиля, чтобы создать очаги волонтерских активностей и дать место общественным организациям, чтобы учиться, повышать квалификацию.

Если в каждом дворе будут люди, которые смогут быстро реагировать на опасность, разбирать завалы, оказывать первую психологическую или медицинскую помощь — это сохранит чью-то жизнь и здоровье.

Это то, над чем планирует работать Минсоцполитики. Оксана Жолнович говорит, что женская роль здесь может быть очень большой. Ведь, в основном, волонтерские инициативы в Украине на женских плечах.

Дать им места, где они смогут закрепиться, пополнять свой ресурс, увеличивать количество потенциальных участников — очень важно.

Раньше мы рассказывали, как прошел шестой Украинский женский конгресс.

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Фото: Форум Лидерство женщин во время войны