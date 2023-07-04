Потреба гідної оплати праці та реформа волонтерства: як Україна підтримує лідерство жінок під час війни

На всеукраїнському форумі Лідерство жінок під час війни обговорили нові виклики, що постали перед жінками під час повномасштабної війни.

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла про роль жінок під час війни та майбутнє реформування волонтерства в Україні. Читай про це детальніше в нашому матеріалі.

Роль жінок під час війни та майбутнє реформування волонтерства

Оксана Жолнович розповіла, що Мінісоцполітики створює програмні системні документи, які розвивають гендерну рівність в Україні та збільшують кількість жіночого лідерства.

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Основною стратегією є рівність прав чоловіків та жінок, яка ухвалена до 2030 року. Вона доповнена викликами, які постали під час повномасштабної війни. Це вплинуло і на зміну плану заходів до стратегічного документа Жінки, мир, безпека.

Економічна ситуація в Україні стає складнішою, одним з викликів є зменшення доходу населення. Родинам з дітьми доводиться найбільше відчувати труднощі.

Для нас важливо збільшити можливості соціальної допомоги, зокрема завдяки партнерству з міжнародними організаціями. А також забезпечити кращу економічну самостійність, — каже Оксана Жолнович.

На жаль, величезна кількість “типових” жіночих робіт сьогодні є низькооплачуваними. Є значний гендерний розрив в оплаті праці, зараз це питання майже не розв’язується.

Своїм завданням Жолнович називає всю соціальну сферу, адже підтримка потрібна майже ⅔ наших громадян. Жіночі ролі в праці, які є дуже важливими, мають бути підняті в оплаті, до того ж більшість послуг соціальної сфери надають саме жінки.

— Навички жінок можуть бути розвинені у волонтерстві, важливо зробити його системним. Є величезна кількість різних ініціатив та організацій, які потребують впорядкування та систематизації.

Тому в людей виникають питання, як вони можуть допомогти, наприклад, військовим у госпіталі. Люди не знають, куди звертатися і що можуть зробити.

Завданням є сформувати центри за прикладом Ізраїля, щоб створити осередки волонтерських активностей та дати місце громадським організаціям, щоб навчатися, підвищувати кваліфікацію.

Якщо в кожному дворі будуть люди, які вмітимуть швидко реагувати на небезпеку, розбирати завали, надавати першу психологічну чи медичну допомогу — це збереже чиєсь життя і здоров’я.

Це те, над чим планує працювати Мінсоцполітики. Оксана Жолнович каже, що жіноча роль тут може бути дуже великою. Адже в основному волонтерські ініціативи в Україні лежать на жіночих плечах.

Дати їм місця, де вони можуть закріпитися, поповнювати свій ресурс, збільшувати кількість потенційних учасників — дуже важливо.

Раніше ми розповідали, як минув шостий Український жіночий конгрес.

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Фото: Форум Лідерство жінок під час війни