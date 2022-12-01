Війна зробила українок ще сильнішими: як пройшов шостий Український жіночий конгрес

Незламністю та сміливістю українських жінок нині захоплюється весь світ. Українками, які вимушено тікали з дітьми від війни та самотужки облаштовувались у чужих країнах, і сміливицями, які у найтемніші часи залишилися вдома і вже дев’ятий місяць у тилу та на фронті виборюють нашу перемогу.

У столиці України відбувся шостий Український жіночий конгрес, де обговорили цінність жінки у час війни. Що вже пережили українки, як вони долучаються до ухвалення рішень та які виклики попереду — дискутували понад 50 спікерів та спікерок, які займають керівні посади у країні.

Були також і колеги з Польщі, Латвії, Німеччини та Австрії.

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Ця війна зробила українок ще сильнішими — лунало на конгресі.

Тут зібралися усі — від міністерок та політикинь до айтівок та журналісток. І кожна історія — це про мужність та відважність. Бо коли звучить “треба”, українки вже знають, як, каже перша леді України Олена Зеленська.

Головні тези шостого Українського жіночого конгресу

Співзасновниця Українського жіночого конгресу та заступниця голови ВРУ Олена Кондратюк заявила, що зараз третину армії становлять сильні та відважні жінки.

Це один із найвищих показників армій країн НАТО.

Засновниця медбатальйону Госпітальєри Яна Зінкевич зізнається: після 24 лютого місце та роль жінки на війні стало помітнішим, аніж було до того. Ще у 2014 році, коли 19-річна Яна пішла на фронт допомагати військовим, серед парамедиків було лише дві жінки. Тепер же жінок суттєва більшість.

На жаль, понад сотню наших парамедикинь та військових жінок пройшли російський полон. Але навіть катування не зламали їхній дух. Яскравим прикладом є українська бойова парамедикиня Тайра, яка кілька місяців провела у російському полоні.

На цій крові, на цих сльозах, на цих стражданнях ми повинні збудувати нову країну, відмінну від Росії, яка тягне нас на дно, — каже Тайра.

Про що говорили на жіночому конгресі

З лютого наші жінки стали й голосом України на міжнародній арені: домовлялися про санкції проти Росії, говорили про гуманітарну та військову допомогу. Народна депутатка Марія Іонова каже: мріє, щоб весь світ знав про геройок українського суспільства.

Не обійшли й соціальну сферу, комунальниць та рятувальниць — адже саме вони після військ ідуть відновлювати життєдіяльність населених пунктів, міст, цілої України. Відомо, що 98% жінок з соціальної допомоги не покинули Київ у найскладніші для нього часи, а допомагали одиноким та тим, хто цього потребував.

Організатори та організаторки конгресу наголошують: саме під час війни доступ до ухвалення рішень у воєнний час має бути рівний у кожного.

Народна депутатка України Соломія Бобровська зараз займається історичними зрушеннями у світі релігії — під її егідою відбуваються заборони та закриття церков Московського патріархату.

— Ми станемо чесні один з одним у цілій країні, коли відмовимося від Московського патріархату — каже вона.

Обговорили й безпекову ситуацію в країні та фактори, які перешкоджають українкам повернутися додому з вимушеної евакуації за кордон.

Про те, як живуть українки за кордоном без будь-якої підтримки та як шукають там роботу, ми писали в нашому іншому матеріалі. Читай його за посиланням.

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