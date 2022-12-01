Война сделала украинок еще сильнее: как прошел шестой Украинский женский конгресс в Киеве

Несокрушимостью и смелостью украинских женщин сейчас восхищается весь мир. Украинками, которые вынужденно бежали с детьми от войны и самостоятельно обустраивались в чужих странах, и храбрецами, которые в самые темные времена остались дома и уже девятый месяц в тылу и на фронте борются за нашу победу.

В столице Украины прошел шестой Украинский женский конгресс, на котором обсудили ценность женщины во время войны. Что уже пережили украинки, как они принимают решения и какие вызовы впереди — дискутировали более 50 спикеров, занимающих руководящие должности в стране.

Были также коллеги из Польши, Латвии, Германии и Австрии.

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Эта война сделала украинок еще сильнее — звучало на конгрессе.

Здесь собрались все — от женщин-министров и политиков до женщин-айтишников и журналистов. И каждая история — это о мужестве и отважности. Поскольку, когда звучит “надо”, украинки уже знают, как, говорит первая леди Украины Елена Зеленская.

Главные тезисы шестого Украинского женского конгресса

Соучредитель Украинского женского конгресса и заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк заявила, что сейчас треть армии составляют сильные и отважные женщины.

Это один из самых высоких показателей армий стран НАТО.

Основательница медбатальона Госпитальеры Яна Зинкевич признается: после 24 февраля место и роль женщины на войне стали заметнее, чем было до этого. Еще в 2014 году, когда 19-летняя Яна пошла на фронт помогать военным, среди парамедиков было только две женщины. Теперь же женщин — существенное большинство.

К сожалению, более сотни наших парамедиков и военных женщин прошли российский плен. Но даже пытки не сломили их дух. Ярким примером является украинская боевая парамедик Тайра, которая несколько месяцев провела в российском плену.

На этой крови, на этих слезах, на этих страданиях мы должны построить новую страну, отличную от России, которая тянет нас ко дну, — говорит Тайра.

О чем говорили на женском конгрессе

С февраля наши женщины стали голосом Украины на международной арене: договаривались о санкциях против России, говорили о гуманитарной и военной помощи. Народная депутат Мария Ионова говорит: мечтает, чтобы весь мир знал о героях украинского общества.

Не обошли и социальную сферу, коммунальников и спасателей — именно они после войск идут восстанавливать жизнедеятельность населенных пунктов, городов, целой Украины. Известно, что 98% женщин из социальной помощи не покинули Киев в самые сложные для него времена, а помогали одиноким и нуждающимся.

Организаторы конгресса отмечают: именно во время войны доступ к принятию решений должен быть равным у каждого.

Народная депутат Украины Соломия Бобровская сейчас занимается историческими сдвигами в мире религии — под ее эгидой происходят запреты и закрытия церквей Московского патриархата.

— Мы станем честны друг с другом в целой стране, когда откажемся от Московского патриархата, — говорит она.

Обсудили и ситуацию в стране и факторы, препятствующие украинкам вернуться домой из вынужденной эвакуации за границу.

О том, как живут украинки за границей без какой-либо поддержки и как ищут там работу, мы писали в нашем другом материале. Читай его по ссылке.

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