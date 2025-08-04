Буданов: Россия планирует масштабное перевооружение к “новой войне”

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Натальи Мосейчук рассказал о самой масштабной программе перевооружения России. Страна-агрессор собирается потратить на новое оружие и подготовку к войне более триллиона долларов. Что еще известно и с кем собирается воевать Россия в ближайшие годы?

Россия планирует перевооружение на $1,1 трлн

По словам Кирилла Буданова, Россия планирует масштабное перевооружение до 2036 года. Оно будет самым большим и дорогим с 1980-х годов.

Главная задача России — подготовиться к предстоящей войне с НАТО в 2030 году, считает Кирилл Буданов. Стоимость программы перевооружения России составляет 1,1 трлн долларов.

Задача №1, прописанная в этом системном документе, это подготовить Российскую Федерацию к войне с НАТО на 2030 год. Именно на это направлены все эти действия и эти бюджеты.

Основная часть денег должна быть потрачена именно к 2030 году. Украинская разведка уже знает подробности документа.

Стратегические планы РФ сосредоточены на Балтии, Финляндии и Норвегии, в целом на северном фланге НАТО. Это направление Россия рассматривает как предстоящее вероятное поле противостояния.

Недавно, 22 июля, Кирилл Буданов также рассказывал о том, что во время реализации российской программы перевооружения будет происходить мобилизация политики, экономики и общества. Так людей будут готовить к следующим войнам.

Россияне уже создали два новых военных округа — Московский и Ленинградский, а также запланировали формирование новых дивизий, воинских частей.

Россияне постоянно работают над созданием и улучшением оружия, ведь привыкли воевать. Недавно по Харькову прилетела новая дальнобойная авиабомба УМПБ-5.

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