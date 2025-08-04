Буданов: Росія планує масштабне переозброєння до “нової війни”

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Наталії Мосейчук розповів про наймасштабнішу програму переозброєння Росії. Країна-агресор збирається витратити на нову зброю та підготовку до війни понад трильйон доларів. Що ще відомо та з ким збирається воювати Росія у найближчі роки?

Росія планує переозброєння на $1,1 трлн

За словами Кирила Буданова, Росія планує масштабне переозброєння до 2036 року. Воно буде найбільшим і найдорожчим з 1980-х років.

Головне завдання Росії — підготуватися до майбутньої війни з НАТО у 2030 році, вважає Кирило Буданов. Вартість програми переозброєння Росії становить 1,1 трлн доларів.

Завдання № 1, яке прописано в цьому системному документі, це підготувати Російську Федерацію до війни з НАТО на 2030 рік. Саме на це направлені всі ці дії і всі ці бюджети.

Основну частину коштів мають витратити саме до 2030 року. Українська розвідка вже добре знає подробиці документа.

Стратегічні плани РФ нині зосереджені на Балтії, Фінляндії та Норвегії, загалом на північному фланзі НАТО. Цей напрямок Росія розглядає як майбутнє ймовірне поле протистояння.

Нещодавно, 22 липня, Кирило Буданов також розповідав про те, що під час втілення російської програми переозброєння відбуватиметься мобілізація політики, економіки і суспільства. Так людей готуватимуть до наступних війн.

Росіяни вже створили два нових військових округи — Московський і Ленінградський, а ще запланували формування нових дивізій, військових частин.

Росіяни постійно працюють над створенням та покращенням зброї, адже звикли воювати. Нещодавно по Харкову прилетіла нова далекобійна авіабомба УМПБ‑5.

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