ООН: в 72 лагерях россияне совершают сексуальное насилие против украинцев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о систематическом сексуальном насилии со стороны российских вооруженных сил.

Он сообщил, что российские военные совершают зверства против украинских военнопленных в 50 официальных и 22 неофициальных местах содержания на территории Украины и России.

Военные РФ пытают украинцев в плену: детали от ООН

По словам Гутерреша, в следующем году РФ может быть внесена в черный список ООН. Об этом сообщил Reuters.

Этот список включает стороны, которые, по достоверным данным, несут ответственность за массовые случаи изнасилований и других форм сексуального насилия в зонах конфликтов.

В своем ежегодном докладе для Совета Безопасности ООН Гутерреш подробно описал нарушения, которые российские военные совершают в отношении украинских военнопленных.

ООН задокументировала такие случаи в десятках официальных и неофициальных мест содержания на оккупированных территориях Украины и в России.

Согласно данным, речь идёт не только об изнасилованиях, но и о других жестоких формах обращения, включая насилие над половыми органами, избиения, ожоги и применение электрошока.

Читать по теме Пряталась на минном поле… Россиянина будут судить за изнасилование в оккупации Какие обстоятельства преступления и максимальный срок наказания?

Кроме того, зафиксированы случаи принудительного раздевания и длительного содержания пленных в голом виде. Эти действия используются как тактика для унижения, запугивания и получения информации.

Ситуация осложняется тем, что российские власти отказываются сотрудничать с представителями ООН.

Эти официальные предупреждения дает стране шанс принять меры, чтобы избежать включения в черный список. Гутерриш призвал РФ немедленно прекратить все акты сексуального насилия, расследовать достоверные обвинения и предоставить полный доступ для мониторинга ситуации.

Что такое черный список ООН

Следует пояснить, что черный список ООН, о котором идет речь, является частью ежегодного доклада Генсека о сексуальном насилии в конфликтах. Его также называют списком позора.

Включение в него означает официальное признание международным сообществом того, что государство или организация систематически совершает военные преступления, связанные с сексуальным насилием.

Это не просто репутационный удар, а инструмент давления, который может привести к международным санкциям, ограничениям в сотрудничестве и усиленному контролю со стороны мирового сообщества.

Буча стала первым местом массового военного преступления, где работали все следственные органы одновременно. Подозрение получили 28 российских военных, в судах находятся 14 обвинительных актов.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!